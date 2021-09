Freie Fahrt für Linksbündnis nach der Bundestagswahl? Kipping lenkt in der Nato-Frage ein

Berlin. Die SPD führt in den Umfragen zur Bundestagswahl. Doch wie könnte eine mögliche Regierungskoalition aussehen? Für eine Allianz allein mit den Grünen reichen die Stimmen womöglich nicht; und der bei den Wählern zunehmend unbeliebten Großen Koalition erteilte der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schon vorab eine Absage.

Bekenntnis zur Nato als Knackpunkt

Dem Linksbündnis aus SPD, Grünen und der Partei Die Linke stand bislang eine große Hürde entgegen. Sowohl Scholz als auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatten von potenziellen Partnerparteien immer wieder ein Bekenntnis zur Nato gefordert.

Die Linke aber fordert in ihrem Wahlprogramm eine Auflösung der Nato und will sie durch ein kollektives Sicherheitssystem mit russischer Beteiligung ersetzen. In der Talkshow von Markus Lanz jedoch zeigte die ehemalige Linken-Chefin Katja Kipping in dieser Frage nun Gesprächsbereitschaft.

Wenn es nach ihr ginge, sei die Mitgliedschaft Deutschlands in der Nato kein Problem für die Linken. „Wir könnten in der Sache zu einer Einigung kommen“, sagte sie und sorgte damit für die Überraschung des Abends. „Der Austritt aus der Nato war für uns nie eine Vorbedingung für Koalitionsverhandlungen“, fügte sie hinzu. Die Linke wolle allerdings keine Kriegseinsätze der Nato und Geld nicht für Aufrüstung ausgeben.

Kipping hält eine sozialökologische Wende für notwendig. Die könne man nur „Links von der CDU“ angehen. Die Kipppunkte liegen ihr zufolge bei der Rente, der Kinderarmut und bei den Niedriglöhnen.

Doch auch ihr ist klar: Mögliche Koalitionsverhandlungen über Rot-Grün-Rot würden nicht einfach werden. „Alle drei Parteien sind eine Herausforderung füreinander.“

Ralf Stegner von der SPD träumte bei Lanz dagegen noch von einer Zweiparteienkoalition mit den Grünen. Diese ist nicht unmöglich, falls beide Parteien noch etwas zulegen. Stegner gab sich optimistisch. „Man hatte uns schon abgeschrieben, das ist immer falsch.“ Kipping und Stegner signalisierten in der Talkshow Eintracht. Einig sind sie sich zum Beispiel in der Frage, dass die Kosten der Corona-Krise so hoch seien, dass kein zusätzliches Geld für den Verteidigungshaushalt vorhanden sei. Stegner sagte zudem, dass die Nato-Verträge gelten, aber: „Kein Mensch kommt auf die Idee, dass wir jetzt Militäreinsätze haben wollen.“

Für ein rot-grün-rotes Bündnis will sich Stegner bei Lanz nicht aussprechen. „Darüber reden die Hardcorefans der Union, weil sie glauben, man könne damit jemanden erschrecken. Aber zum Erschrecken müssen sie besser in die Geisterbahn gehen – und die ist auch noch unterhaltsamer.“

Von Nina May/RND