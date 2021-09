Razzien bei gewaltbereiten Impfgegnern in Italien

Rom. Mutmaßlich gewaltbereite Gegner der Corona-Impfvorgaben von Italiens Regierung haben die Anti-Terror-Polizei auf den Plan gerufen. Am Donnerstag habe es Razzien bei acht Personen gegeben, die bei geplanten Kundgebungen Angriffe geplant hätten, teilte die Polizei mit. So hätten sie unter anderem selbstgebaute Sprengsätze einsetzen wollen. Die Razzien erfolgten in Rom und fünf Städten im Norden Italiens, darunter in Mailand und Bergamo, das besonders hart von der Pandemie betroffen war. Gegen die acht Personen wird noch ermittelt, festgenommen oder angeklagt wurden sie zunächst nicht.

Die Verdächtigen hätten in der Messaging-App Telegram die Gruppe „die Krieger“ gegründet. Der Chef der Anti-Terror-Polizei in Mailand, Guido D'Onofrio, sagte, sie hätten vor allem Journalisten ins Visier nehmen wollen. So hätten sie befürwortet, von TV-Sendern betriebene Übertragungswagen „in die Luft zu jagen“. Sprengkörper seien bei den Durchsuchungen zwar nicht gefunden worden, dafür aber Schlagringe.

Bei einem Protest gegen Covid-19-Impfvorschriften im August wurden einem Zeitungsjournalisten mehrmals Fausthiebe ins Gesicht versetzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei einer anderen Demonstration musste eine Reporterin des Staatsfernsehens von der Polizei gerettet werden, nachdem ein Teilnehmer an ihren Haaren gezerrt hatte.

Ausschreitungen bei Protest gegen Covid-19-Impfvorschriften

Im Visier sollen die verdächtigen Impfgegner vor allem eine für das Wochenende geplante Demonstration in Rom gegen den „Grünen Pass“ gehabt haben. Dabei handelt es sich um den Nachweis einer Impfung mit mindestens einer Dosis, einer Genesung von Covid-19 in den letzten sechs Monaten oder eines negativen Testergebnisses in den vergangenen 48 Stunden.

Ohne diesen „Grünen Pass“ ist der Zutritt zu Innenbereichen von Lokalen, Fitnessstudios oder Konzerten seit Sommer verboten, erst zu Monatsbeginn wurde die Vorschrift auf Inlandsflüge sowie Reisen in Fernzügen oder -bussen und Fähren ausgeweitet, der Nahverkehr ist ausgenommen. Die Nachweisvorschrift gilt auch für Lehrer, Rektoren und Verwaltungsangestellte. An Universitäten müssen zudem sowohl Studenten als auch die Belegschaft den Pass vorlegen, um den Campus betreten zu können.

RND/AP