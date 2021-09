Livestream: USA gedenken den Terroranschlägen des 11. September 2001

Am 20. Jahrestag der Terrorangriffe des 11. Septembers erinnern die USA im ganzen Land mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Anschläge auf das World Trade Center. US-Präsident Joe Biden wird an der Zeremonie in New York, am Pentagon und in Shanksville teilnehmen.

Bei uns können Sie die Gedenkveranstaltung am Ground Zero, an dem Ort, wo die Zwillingstürme einmal standen, im Livestream verfolgen.

Am 11. September 2001 ereignete sicher einer der schwersten Terrorangriffe der Geschichte. Heute vor 20 Jahren kaperten islamistische Terroristen zwei Passagierflugzeuge und flogen sie in New York in das World Trade Center. Nur wenig später stürzten die Zwillingstürme ein, Tausende starben in den Trümmern. Das veränderte nicht nur die Skyline der Stadt für immer, sondern auch das Lebensgefühl seiner Einwohner.

Ein weiteres Flugzeug steuerten Al-Kaida-Terroristen am selben Tag in das Pentagon in Washington, DC. Das letzte Flugzeug – United-Flug 93 – stürzte auf ein Feld nahe der Stadt Shankville. Die Selbstmordattentäter waren am Mut der Passagiere gescheitert, die sich wehrten. Trotzdem starben alle Menschen an Bord.

Im Livestream: New York gedenkt am Ground Zero den Opfern des 11. Septembers 2001

Der Livestream beginnt um 5 Uhr Ortszeit (MEZ: 11 Uhr) mit Eindrücken aus der Stadt. Den Beginn der Gedenkzeremonie markiert eine erste stadtweite Schweigeminute um 8.46 Uhr (MEZ: 14.46 Uhr) – dem Zeitpunkt, als der erste Flieger den Nordturm traf. Die Übertragung könnte sich um einige Minuten verzögern.

20 Jahre 9/11: Biden und Harris besuchen Gedenkstätten

US-Präsident Joe Biden wird am heutigen Samstag an allen drei Gedenkstätten anwesend sein und an die fast 3000 Todesopfer erinnern. Geplant ist, dass Biden Ground Zero in New York City, das Pentagon und die Gedenkstätte in der Nähe von Shanksville im US-Staat Pennsylvania, wo der United-Flug 93 abstürzte, besuchen wird. Vizepräsidentin Kamala Harris werde zu einer separaten Veranstaltung in Shanksville erwartet, bevor sie ebenfalls nach Washington reisen werde.

Biden gab Dokumente im Zusammenhang mit den Terroranschlägen frei

Bidens Reiseroute ähnelt der von Präsident Barack Obama im Jahr 2011 zum zehnten Jahrestag der Anschläge. Obamas Besuch in New York City fiel mit der Einweihung der Gedenkstätte an dem Ort zusammen, an dem einst die berühmten Türme des World Trade Centers standen.

Zuletzt hatte Biden Dokumente im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September freigegeben. Damit war er Wünschen von Angehörigen der Opfer nachgekommen, die sich seit Langem um die Unterlagen bemühen, in der Hoffnung, der saudischen Regierung eine Beteiligung an den Taten nachzuweisen. Einige Familien hatten erklärt, sie würden Bidens Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten ablehnen, sollten die Dokument geheim bleiben.

RND/ag/AP