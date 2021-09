Kämpferin ohne Aussicht aufs Kanzleramt

Berlin. Vom Bus auf die Bühne sind es nur fünf Stufen. Und die grüne Kanzlerkandidatin nimmt sie trotz hoher Pumps mit Schwung. Kaum hat Annalena Baerbock das Mikrofon in die Hand genommen, legt sie auch schon los. Die blaue Anzug-Hose, die sie morgens im Bundestag trug, hat die 40-Jährige immer noch an. Aber statt des ebenso blauen Jacketts ist sie nun in eine Lederjacke geschlüpft. Das ist ein bisschen mehr Grünen-like.

Abgesehen davon, dass die Sonne an diesem Spätnachmittag von einem prachtvoll blauen Himmel scheint, könnte der Rahmen kaum passender sein. In der Nähe steht ein bärtiger Mann im Gebüsch und wiegt sein Kind im Tragegurt vorm Bauch. Unweit davon ist eine Sonnenblume unter einen Gepäckträger geklemmt. Ein kleiner Junge trägt ein kleines Holzschild mit der Aufschrift „Autos raus“, während andere Kinder Wahlkampf-Flyer verteilen.

Die Moderatorin der Kundgebung stellt Baerbock schließlich trotz stetig fallender Umfragewerte unverdrossen als „die künftige Bundeskanzlerin“ vor, nachdem eingangs ihre „fulminante Rede“ im Reichstagsgebäude gerühmt worden war.

Nein, mehr Heimspiel als auf dem Humannplatz in Berlin-Pankow geht nicht. Das linksbürgerliche Milieu dominiert. Es ist ein kleines Bullerbü.

„Jetzt wird‘s spannend“, sagt Baerbock. In Deutschland stehe eine „Richtungsentscheidung“ an. „Wenn wir jetzt nicht handeln, dann kriegen wir diese Klimakrise nicht in den Griff.“ Später kommt sie von der Europapolitik zur Pflege, von der Gleichberechtigung zur Schule und von dort wiederum zur Bildung ganz allgemein.

Die Vokabel „Richtung“ fällt ein zweites Mal, nur diesmal in Kombination mit „Wahl“. Die Kandidatin betont: „Zukunft geschieht nicht, Zukunft machen wir gemeinsam.“ Der Auftritt endet so unvermittelt, wie er begonnen hat. Nach 20 Minuten ist die Rede vorüber.

So wie hier präsentiert sich die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Ökopartei nun seit Wochen, ob im Fernsehen oder im Bundestag: kraftvoll und meistens ziemlich wach. Ihre „Performance“ steht jedoch in einem deutlichen Missverhältnis zum Auf und Ab der Umfragewerte, und das von Anfang an.

Als Co-Parteichef Robert Habeck am 19. April unter Schmerzen genötigt ist, Baerbocks Kandidatur auszurufen, da ist das keine große Überraschung mehr. Die Frau aus Niedersachsen hat ihren nächsten Karriereschritt sorgsam vorangetrieben. Sie gilt als weniger fehleranfällig.

Vor allem können ihre Anhängerinnen mit Recht darauf verweisen, dass nun nicht ausgerechnet die Grünen gegen zwei männliche Mitbewerber noch einen dritten Mann ins Rennen schicken könnten. Wenngleich Habeck lange als Star der Partei galt und auch viele Frauen ihn bis heute für den besseren Kandidaten halten: Mit der „Frauenkarte“ ist sein Schicksal besiegelt.

Unterdessen blickt die Konkurrenz neidisch auf die grüne Professionalität, die es vermocht hat, die Personalentscheidung bis zum Schluss geheim zu halten und dabei den Eindruck zu erwecken, es sei alles reibungslos verlaufen – während zumindest die Union erstmal nicht zu Potte kommt. Die Umfragen sind glänzend. Mitunter sieht es nach einem grünen Durchmarsch aus.

Eine Panne nach der anderen

Doch bald stottert der grüne Motor. Baerbock muss Einkünfte nachmelden, die sie als Parteivorsitzende bekommen hat. Zudem muss Baerbock ihren Lebenslauf nachjustieren. Die Prüfung ihres Buches „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ auf Plagiate wird zum Fiasko. Statt dass Baerbock authentisch ihren Plan für diese Republik beschreibt, wird das Buch an vielen Stellen als Sammelsurium der Pläne anderer kenntlich – dummerweise ohne Quellenangaben.

Dass anschließend auch Baerbocks Parteitagsrede misslingt, ist da schon kein Wunder mehr. Im „Spiegel“ und der linken „tageszeitung“ werden Rufe laut, sie gegen Habeck auszutauschen. Mal um Mal muss Baerbock Fehler eingestehen. Seit Langem singt der grüne Chor wieder dissonant.

Es habe im Sommer bei der Mutter von zwei Kindern eine Phase des Nachdenkens gegeben, sagt einer aus ihrem Umfeld – doch nie den Gedanken, aufzugeben. Ein anderer sagt, solche persönlichen Vorwürfe wie gegen Baerbock, die plötzlich wie eine Hochstaplerin dastand, blieben nicht ohne Folgen. Doch sie habe Nehmerqualitäten.

Tatsächlich wollen ja auch die Grünen, wenn sie schon keine fehlerlosen Vorderleute bekommen, dass diese wenigstens was wegstecken können. Und Baerbock, von Fakenews betroffen wie keiner ihrer Konkurrenten, kann was wegstecken. Seit Ausgang der Sommerferien ist somit der bemerkenswerte Zustand zu beobachten, dass die Grünen in den Umfragen immer schwächer werden, ihre Kanzlerkandidatin hingegen immer stärker.

Baerbock absolviert im grünen Wahlkampfbus eine Roadshow durch die Republik mit oft zwei Auftritten täglich, dazwischen Interviews und Hintergrundgespräche. Dabei hat sie längst die Technik entwickelt, auf heikle Fragen ausweichend zu antworten – wie beim RND-Talk „Vor Ort“ in Hannover, wo sich die Kandidatin zu ihren Koalitionspräferenzen ebenso ausschweigt wie zu der Frage, ob Deutschland wegen der Ereignisse in Afghanistan mehr Flüchtlinge aufnehmen müsse, als die von der Bundesregierung gewünschte Zahl von maximal 200.000.

Baerbock punktet in den Triellen

Sie hinterlässt im ersten Triell bei RTL gegen Armin Laschet und Olaf Scholz nach Einschätzung einiger Beobachter einen starken, wenn nicht gar den stärksten Eindruck. Baerbock ist offensiv und schlagfertig – und führt die Vertreter der Großen Koalition teilweise vor.

Das wiederholt sich im zweiten Triell bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Als es zu Beginn laute Geräusche im Hintergrund gibt, sagt sie cool: „Hoppala, da fällt schon das Studio zusammen.“ Als die Moderatoren später die bisherigen Redezeiten einblenden, merkt Baerbock an, dass Scholz‘ Uhr ja weiterlaufe; die müsse mal angehalten werden. Die fortwährenden Wortgefechte zwischen den beiden Herren kommentiert sie mit den Worten: „Interessant, Ihnen beiden bei der Aufarbeitung Ihrer Vergangenheit zuzuhören.“ Gemeint ist die Große Koalition.

Als Laschet unlängst im Bundestag spricht, stellt sie eine Zwischenfrage zum Kohleausstieg. Der Preis dafür ist, dass Baerbock nicht die gelassene Aura einer potenziellen Regierungschefin versprüht wie Scholz, sondern jene der Oppositionsführerin. Die Umfragen belegen denn auch, dass die große Mehrheit der Deutschen ihr das Kanzleramt nicht zutraut. Neben den anfänglichen Fehlern schlägt die fehlende administrative Erfahrung jetzt voll zu Buche.

Baerbock, die „im Tunnel“ ist, macht das Beste draus. Sie ist jetzt ganz bei sich. Und sie weiß: Wenn die Grünen nach der Wahl Bilanz ziehen, dann werden sie nicht allein fragen, wie das Ergebnis war, sondern auch, ob sie gekämpft hat. Und kämpfen tut sie. Obwohl der Wahlabend nichts Gutes verheißt, gibt es kein Grummeln an der Basis. Habeck hält sich nach zwei Interviews, in denen er seinen Unmut zu Protokoll gibt, zurück. Beide machten das „professionell“, heißt es mittlerweile – also nicht mehr freundschaftlich wie einst.

In grünen Führungskreisen erntet man auf die Frage, ab welcher Prozentzahl das Wahlergebnis eigentlich als Niederlage zu gelten habe, derweil Schweigen. „Fragen Sie mich am Wahlabend“, sagt ein grüner Spitzenmann lächelnd und fügt trotzig hinzu: „Wer Klimaschutz will, muss grün wählen.“

Freilich wirkt es so, als konzentriere sich die Partei jetzt wieder mehr auf ihre Kernklientel. So verweigert Baerbock der „Bild am Sonntag“ ein Interview, nachdem die Blätter aus dem Hause Springer sie monatelang attackiert haben. Sie sagt Sätze wie den, dass der Markt das Klima nicht retten werde, weil diesem „das Klima herzlich egal“ sei. Plötzlich erkennen die Grünen auch wieder ihre Nähe zur SPD, die sie monatelang aus machtpolitischen Gründen links liegen ließen.

Wie sehr Baerbock die letzten Monate trotz allem schmerzen, macht deutlich, was sie der „New York Times“ sagt: „In mancher Hinsicht ist das, was ich erlebt habe, ähnlich wie das, was in den USA geschah, als Hillary Clinton kandidierte. Ich stehe für Erneuerung, die anderen stehen für den Status quo, und natürlich sehen diejenigen, die ein Interesse am Status quo haben, meine Kandidatur als eine Kriegserklärung.“

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton gilt 2016 lange als relativ sichere Siegerin gegen Donald Trump – und verliert doch. Freilich nicht, weil sie für Erneuerung steht, sondern für das Establishment.

Das grüne Bullerbü auf dem Humannplatz würde sich, so scheint es, auch von einer Niederlage nicht schrecken lassen. Hier wollen junge Leute Selfies mit der Kandidatin, so lange sie noch greifbar ist. Hier sind auch Kinder aufgeschlossen für ein Gespräch. Hier steht eine ältere Frau und wartet eine Viertelstunde, um sich in das viel kritisierte Baerbock-Buch eine Widmung schreiben zu lassen.

Eine ehemalige Grünen-Politikerin sagt am Rande, wenn ihre Partei doppelt so viele Prozentpunkte holen würde wie 2017, dann wäre das doch ein schönes Ergebnis. Seinerzeit waren es 8,9 Prozent.

Da hat sich die Tür zum großen Wahlkampfbus mit den Baerbock- und Habeck-Konterfeis und dem Slogan „Bereit, weil Ihr es seid“ schon wieder geschlossen. Annalena Baerbock zieht hinter grün lackierten Fenstern weiter.

Von Markus Decker/RND