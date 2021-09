Angeklagte im Fall George Floyd streiten Bürgerrechtsverstoß ab

Minneapolis. Derek Chauvin und drei weitere im Zusammenhang mit der Tötung von George Floyd angeklagte Ex-Polizisten haben den Vorwurf einer Verletzung der Bürgerrechte von Floyd zurückgewiesen. Die Angeklagten traten am Dienstag per Videoschalte vor Gericht auf. Chauvin war in einem Raum im Hochsicherheitsgefängnis in Minnesota, wo er wegen seiner Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten wegen der Tötung von Floyd einsitzt.

Zwei der früheren Polizisten haben beantragt, dass ihr Prozess unabhängig von dem gegen Chauvin abgehalten wird. Sollten sie gemeinsam mit ihm vor Gericht stehen, wären sie auf unfaire Weise einer Voreingenommenheit ausgesetzt, argumentieren sie. Auch der vierte frühere Polizist will einen Prozess unabhängig von Chauvin. Die Staatsanwaltschaft lehnt den Antrag ab.

Die Anklage bezieht sich auf die Festnahme Floyds am 25. Mai 2020. Floyd wurde mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt und mit Handschellen gefesselt, obwohl er sich seiner Festnahme nicht widersetzte. Der Vorfall wurde von einer umstehenden Person gefilmt. Floyd sagte wiederholt, dass er nicht atmen könne, während Chauvin auf ihm kniete. Floyd wurde getötet.

RND/AP