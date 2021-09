2 G oder 3 G: Diese Regeln gelten in den einzelnen Bundesländern

Hannover. Der Herbst und Winter rücken beständig näher. Die Temperaturen sinken, das Wetter wird wechselhafter, die Menschen halten sich wieder mehr in Innenräumen auf. Trotz fortgeschrittener Impfkampagne ist die Furcht vor rasant steigenden Corona-Fallzahlen wie im vergangenen Jahr groß. Einen erneuten Lockdown haben Bund und Länder bereits ausgeschlossen. Um am Ende nicht doch wieder die Notbremse ziehen zu müssen, ziehen nun immer mehr Bundesländer ihre Corona-Regeln an. Dabei besonders im Fokus: Die sogenannte 2-G-Regel, die künftig deutlich stärker zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheidet. Doch nicht alle Länder machen mit, setzen stattdessen weiter auf das 3-G-Modell.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gibt einen Überblick, welche Regelungen in den einzelnen Bundesländern gelten.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sollen voraussichtlich am Donnerstag (16. September) strengere Corona-Regeln in Kraft treten, wie Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte. Damit bekommt das Land ein mehrstufiges Warnsystem, das sich nach der Intensivbetten-Belegung richtet. In einer ersten Stufe hätten etwa Ungeimpfte nur noch mit einem negativen PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. In einem zweiten Schritt hätten Ungeimpfte unter anderem keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen.

Corona-Regeln in Bayern

In Bayern sind neue Regeln in Kraft, die auch eine „Krankenhaus-Ampel“ als Indikator umfassen. 2 G sei „theoretisch möglich und nicht verboten, aber nicht vom Staat vorgeschlagen“, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gesagt.

Corona-Regeln in Berlin

Geimpfte und genesene Menschen in Berlin können in der Corona-Pandemie mit weiteren Erleichterungen rechnen. Der Senat beschloss am Dienstag die Einführung eines 2-G-Optionsmodells. Für etliche Bereiche können die Betreiber dann selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen wie bisher Geimpften, Genesenen und Getesteten (3 G) erlauben oder unter Wegfall etwa der Maskenpflicht und mit mehr Teilnehmern nur noch Geimpften und Getesteten (2 G).

Nach den Worten von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gilt die geänderte Corona-Rechtsverordnung voraussichtlich ab dem 18. September etwa für die Gastronomie, bei Veranstaltungen oder im Sport- oder Kulturbereich. Auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseursalons oder touristische Angebote können auf 2 G umschwenken. Bei Großveranstaltungen dürfen Räume unter 2-G-Bedingungen zu hundert Prozent ausgelastet sein – allerdings bei einer weiter geltenden Obergrenze von 25.000 zeitgleich anwesenden Personen.

Außerdem sollen ausschließlich unter 2-G-Bedingungen, also nur für Geimpfte und Genesene, laut Senatorin beispielsweise „Prostitutionsveranstaltungen“ oder Saunen mit Aufgüssen und Dampfbäder wieder erlaubt sein. Gottesdienste, Parteiversammlungen oder bei rechtlich vorgeschriebenen Treffen etwa von Betriebsräten oder Wohnungseigentümern soll es beim 3-G-Modell bleiben. Auch im Einzelhandel ist Kalayci zufolge nicht daran gedacht, 2 G einzuführen.

Angesichts breiten Protests gegen das neue 2-G-Optionsmodell will der Berliner Senat am Mittwoch über Ausnahmen für Kinder beraten. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Morgen an. Es gehe um „die übergangsweise Erweiterung des 2-G-Optionsmodells um Kinder unter 12 Jahren, bis die Impfung dieser Kinder möglich ist“, hieß es.

Corona-Regeln in Brandenburg

Wer in Brandenburg nicht gegen Corona geimpft ist, könnte in Lokalen, Hotels und bei Veranstaltungen künftig keinen Zutritt bekommen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Potsdam, die 2-G-Regel als Option für die Betreiber einzuführen. Sie hätten somit die Möglichkeit, nicht Geimpfte oder nicht Genesene außen vor zu lassen, teilte Regierungssprecher Florian Engels mit. Kinder unter zwölf Jahren sind anders als aktuell noch in Berlin ausgenommen.

Für die eingelassenen Gäste fallen dann die Abstands- und die Maskenpflicht weg. In Kitas, Schulen, Ämtern, Museen, Bibliotheken und Schwimmbädern, im Einzelhandel und öffentlichen Nahverkehr gibt es für Ungeimpfte keine Einschränkungen. Die Regelung gilt ab Donnerstag bis zum 13. Oktober.

Corona-Regeln in Bremen

In Bremen gilt weiter die 3-G-Regelung für die Gastronomie und Kultur. Eine Entscheidung zum möglichen 2-G-Modell hat der Senat erst kürzlich vertagt.

Corona-Regeln in Hamburg

Der Stadtstaat Hamburg war am 28. August das erste Bundesland, das das 2-G-Optionsmodell in der Corona-Pandemie in dieser Form umsetzte. Nach Entscheidung des Senats können Veranstalter und Wirte selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, oder ob sie weiter das 3-G-Modell nutzen wollen – also auch aktuelle Tests akzeptieren.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte die Entscheidung des Senats damit begründet, dass Geimpfte und Genesene im Vergleich zu den Ungeimpften keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen hätten.

Corona-Regeln in Hessen

Hessen lockert die Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene und legt den Fokus bei der Beurteilung der Corona-Lage auf die Situation in den Krankenhäusern. Neben der verpflichtenden 3-G-Regelung in vielen Innenbereichen führt Hessen mit der neuen landesweiten Verordnung ab Donnerstag (16. September) zudem ein 2-G-Optionsmodell ein, erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Die neue 2-G-Option bietet vor allem Veranstaltern und privaten Betreibern die Möglichkeit, nur geimpfte und genesene Menschen einzulassen, teilten Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) mit. In diesen Fällen gebe es dort für diese Menschen keine wesentlichen coronabedingten Einschränkungen wie Abstandsregeln oder eine Maskenpflicht mehr. Für Geimpfte und Genesene seien das wesentliche Erleichterungen.

Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ein 2-G-Optionsmodell in ihrem Bundesland bislang abgelehnt. „Ich denke, dass wir weiter auf 3 G setzen müssen“, sagte sie im Interview des Radiosenders „Bayern 2″ des „Bayerischen Rundfunks“ (BR) Ende August.

Corona-Regeln in Niedersachsen

Die sogenannte 2-G-Regel soll in Niedersachsen künftig in mehr Bereichen angewendet werden können – etwa in der Gastronomie, der Kultur, bei Veranstaltungen oder dem Sport. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover an. Bei Anwendung der 2-G-Regel sollen dann die Maskenpflicht und das Abstandhalten entfallen.

Menschen bis 18 Jahren sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen. Die derzeitige Corona-Landesverordnung gilt noch bis zum 22. September. Die Ausweitung der 2-G-Regel wird somit voraussichtlich in der kommenden Woche umgesetzt.

In der derzeitigen Corona-Verordnung für Niedersachsen können Betreiber von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars bereits den Zugang auf Gäste beschränken, die geimpft oder genesen sind. Dann muss zum Beispiel keine Maske mehr getragen werden.

Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen

Im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt weiter das 3-G-Modell. „Ich glaube, man muss den Menschen schon eine Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Interview mit der „Neue Westfälische“. Ungeimpfte müssten aber entsprechende Corona-Tests selber bezahlen. Die kostenlosen Corona-Bürgertests laufen am 10. Oktober bundesweit aus.

Laumann schließe aber eine 2-G-Regel nicht „für alle Ewigkeit aus“. Ausschlaggebend für eine Ausweitung der Regeln sei jedoch eine Verschärfung der Corona-Lage im Land, vor allem bei der Hospitalisierungsrate. Der NRW-Gesundheitsminister machte jedoch klar: „Wenn weitere Einschränkungen kommen, werden es Einschränkungen für Ungeimpfte sein.“

Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt seit Kurzem eine zunächst bis zum 10. Oktober befristete Landesverordnung mit drei Warnstufen, die sich nach Infektions- und Hospitalisierungsinzidenz sowie Intensivbettenbelegung richtet. Seither greift auch die Regel „2 G plus“: Demnach sind für Geimpfte und Genesene (2 G) unbegrenzte Zusammenkünfte möglich. Dazu kann eine bestimmte Anzahl von lediglich getesteten Menschen hinzukommen (plus).

Der Zutritt von nicht immunisierten – also weder geimpften noch genesenen – Menschen wird mit höherer Warnstufe schrittweise reduziert, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Kinder bis elf zählen nicht mit, da eine Impfung derzeit erst ab 12 Jahren zugelassen ist.

Corona-Regeln im Saarland

Das Saarland verzichtet bislang auf den Einsatz einer 2-G-Regelung. „Ehrlich gesagt möchte ich keine Gesellschaft haben, in der Menschen, die schwanger sind, oder Familien mit Kindern nicht mehr vor die Tür gehen und nicht mehr ins Restaurant gehen können. Das kann nicht sein“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Anfang September. Für den öffentlichen Raum halte er die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) für absolut ausreichend und auch gut geeignet, der Pandemie die Stirn zu bieten. „Wenn es hart auf hart kommt“, sei aber auch ein 2-G-Modell möglich, zitierte ihn die „Saarbrücker Zeitung“.

Corona-Regeln in Sachsen

Sachsen will das 2-G-System als Optionsmodell einführen. Demnach sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants, Einrichtungen oder Events von bis zu 5000 Menschen erhalten, wenn der Veranstalter das für sich selbst entscheidet, teilte Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag in Dresden mit. Im Gegenzug bestehe die Möglichkeit, Beschränkungen wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot aufzuheben. Allerdings muss eine Einlasskontrolle erfolgen.

Die Regelung soll für Gäste und Personal gleichermaßen gelten. Unklar ist bisher, ob Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, beim Besuch entsprechender Einrichtungen einen Test benötigen.

Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt

Auch Sachsen-Anhalt führt das 2-G-Modell als Option für die Gastronomie, die Kultur und für weitere Veranstaltungen ein. Wenn sich die Betreiber dafür entscheiden, nur Geimpfte und Genesene einzulassen sowie Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, könne auf die Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen verzichtet werden, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

2 G gelte dann auch für die Beschäftigten. Wer von der 2-G-Option Gebrauch mache, müsse das beim Gesundheitsamt anmelden. Zudem sei ein Aushang vor Ort nötig. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte: „Es ist ein ganz freiwilliges Angebot.“ Entsprechend ist es weiter möglich, das 3-G-Modell zu nutzen. Dann gelten aber weiter die Vorgaben mit Blick auf Masken, Abstände und Kapazitätsbeschränkungen. Möglich ist den Angaben zufolge auch, 2-G- und 3-G-Zugangsmodelle im stunden- oder tageweisen Wechsel zu nutzen.

Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Regierung setzt auf die 3-G-Regel. Hier soll ab dem 20. September sowohl für Geimpfte, Genesene und Getestete bei Veranstaltungen, beim Sport und in der Gastronomie die Maskenpflicht entfallen. „Überall da, wo 3-G in Schleswig-Holstein eingehalten werden kann, gelten in Zukunft keinerlei Beschränkungen mehr“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). In den Schulen bleibt die Maskenpflicht dagegen mindestens bis nach den Herbstferien bestehen.

Sollte sich die Lage in den Krankenhäusern jedoch verschärfen – das Land will sich dabei auf die Belegung der Intensivbetten konzentrieren – „gilt 2 G mit der Wahlmöglichkeit für 3 G“, so Günther.

Corona-Regeln in Thüringen

Das Thüringer Gesundheitsministerium prüft in der Corona-Pandemie noch die Einführung einer 2-G-Regelung für bestimmte Bereiche, will diese aber noch nicht in die kommende Verordnung aufnehmen. Umgesetzt ist in Thüringen für bestimmte Bereiche und Warnstufen bereits eine 3-G-Regelung, wonach zum Beispiel bei der Warnstufe eins nur noch Menschen Zutritt zum Innenbereich einer Gaststätte haben sollen, die geimpft, getestet oder von Covid-19 genesen sind.

RND/jst mit Material der dpa