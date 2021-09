„Klartext, Frau Baerbrock“ im ZDF: Grünen-Kanzlerkandidatin beantwortet Fragen

Berlin. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stellt sich den Fragen von rund 70 Bürgerinnen und Bürgern bei „Klartext, Frau Baerbrock“. Moderatorin Bettina Schausten erklärt Baerbock direkt zu Beginn: „Das ist Ihre Herausforderung“. Die Kanzlerkandidatin zeigt sich trotz sinkender Umfragewerte kämpferisch. Sie sei überzeugt, dass dieses Land deutlich mehr könne und dafür trete sie an.

Das erste Thema ist der Klimawandel: Deutschland tritt aus der Kohle aus, Polen macht aber weiter. Ein Oberlausitzer fragt Baerbock daher, ob die Deutschen den Klimaschutz alleine schaffen sollen. Die Grünen-Kanzlerkandidatin gibt zu, dass Deutschland mit seinem Anteil von 2 Prozent am CO2-Ausstoß alleine das Klima nicht retten könne. Aber Baerbock verweist darauf, dass die Europäische Union gemeinsam mit den USA zu den größte CO2-Emittenten weltweit gehören. Sie möchte daher mit den USA eine Allianz für Klimaschutz bilden. So könne man weltweit „den großen Unterschied machen“. Ein vorzeitiger Kohleausstieg sei eine große Chance für die Regionen im polnischen Grenzgebiet, meint Baerbock.

Baerbock: Regionale und biologische Lebensmittel fördern

Eine Landwirtin kritisiert, dass Lebensmittel klimaschädlich aus aller Welt importiert werden während deutsche Landwirte ihre Betriebe aufgeben. Was will Baerbock dagegen tun? Sie kündigte an, regionale und biologische Lebensmittel fördern zu wollen. Außerdem möchte sie sich für faire Handelsverträge, eine bessere Fleischkennzeichnung und eine Optimierung der EU-Agrarförderung einsetzen. Auf die Frage, ob Baerbock überhaupt wisse, wie viel der Bauer für einen Liter Milch bekomme, gerät die Grünen-Kandidatin kurz aus dem Konzept. 50 Cent schätzt sie, 31 Cent erhält aber die Landwirtin nur pro Liter Milch.

Ein Vertreter von mehreren Bürgerinitiativen gegen den Ausbau von Windkraftanlagen konfrontiert Baerbock mit den Sorgen und der Kritik vor Ort. Warum wird so viel im Norden gebaut und so wenig im Süden? Baerbock verweist auf die Entscheidungen der Großen Koalition und dass im Norden mehr Wind weht als im Süden. Sie will sich aber dafür einsetzen, dass mindestens 2 Prozent der gesamten deutschen Landfläche mit Windkraftanlagen bestückt werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen an den Gewinnen beteiligt werden.

Fridays-for-Future-Aktivistin kritisiert Grünen-Wahlprogramm

Fridays-for-Future-Aktivistin kritisiert, dass die Grünen mit ihrem Wahlprogramm das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden. Baerbock versichert, dass ihre Partei alles tun werde, was sie kann. Allerdings sei der Umbau der Landwirtschaft nicht so schnell möglich. Ihr Programm sei aber deutlich besser für das Klima als die von den Konkurrenten Scholz und Laschet.

Nächstes Thema ist die Erhöhung des Spritpreises durch die CO2-Steuer. Baerbock erwidert, dass der Spritpreis über viele Jahre steigen wird und nicht bereits sprunghaft im nächsten Jahr. „Ich möchte deutlich machen, dass die großen Preisschwankungen an der Tankstelle nicht klimaschutzbedingt waren“, sagt Baerbock. Über die nächsten Jahre soll der Spritpreis um 16 Cent ansteigen, so die Vorstellung der Kanzlerkandidatin. Dies soll Anreiz für den „Umstieg auf saubere Autos“ schaffen. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, soll mit einer Kaufpreisprämie für E-Autos entlastet werden. Auch der ÖPNV soll deutlich ausgebaut und die Ticketpreise gesenkt werden, kündigt die Grünen-Spitzenkandidatin an. „Auf dem Land sollen alle mobil sein.“

Ernähren Sie sich vegan, Frau Baerbock?

„Nein“, sagt Baerbock. Sie ernähre sich auch nicht vegetarisch.

Die Kritik an ihrem Lebenslauf und ihrem Buch versucht Baerbock mit wenigen Worten wegzuwischen und betont, dass sie die Angaben im Lebenslauf präzisiert und korrigiert habe. Ihr Buch überarbeite sie nun gründlich.

Von Sven Christian Schulz /RND