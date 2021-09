Bundesminister fuer für Gesundheit Jens Spahn CDU Wahlkampfveranstaltung in Rheinland-Pfalz der CDU zur Bundestagswahl 2021 am 17.09.2021 in Kirchen Sieg/Deutschland *** Federal Minister for Health Jens Spahn CDU election campaign event in Rhineland-Palatinate of the CDU for the Bundestag election 2021 on 17 09 2021 in Kirchen Sieg Germany Quelle: imago images/Rene Traut

Spahn: Für unbemerkt Corona-Infizierte reicht Antikörpertest und eine Impfung Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Bürgern nach einer unbemerkten Corona-Infektion ermöglichen, dass ein Antikörpertest und eine Impfung bereits als Nachweis für einen vollständigen Impfschutz ausreichen. „Viele Bürgerinnen und Bürger waren infiziert, ohne es zu merken“, sagte der Politiker der „Bild“-Zeitung (Samstag). „Mit einem qualitativ hochwertigen Antikörpertest kann man das mittlerweile sicher nachweisen.“ Die Impfverordnungen müssten dafür nicht angepasst werden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Die neue Regel solle in Kürze auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts bekannt gegeben werden. Bezahlt werden muss der Antikörpertest (circa 20 bis 25 Euro) allerdings selbst. Für den Status „Genesen“, für den keine Impfung erforderlich ist, sei nach wie vor ein positiver PCR-Test als Nachweis erforderlich. Der Status gilt für sechs Monate nach der Infektion - danach ist auch für diese Menschen eine Impfung nötig, um als geschützt zu gelten. RND/dpa