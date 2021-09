Diplomatische Krise nach Streit um geplatzten U-Boot-Deal: Frankreich ruft Botschafter aus USA und Australien zurück

Paris. Dieser außergewöhnliche Schritt geschehe auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron, teilte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitagabend in Paris mit.

Australien hatte eine neue Partnerschaft mit den USA und Großbritannien angekündigt und anschließend ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit Frankreich aufgekündigt. Die USA hatten Australien versprochen, acht atomgetriebenen U-Booten zu liefern. Eigentlich wollte Australien insgesamt zwölf U-Boote eines französischen Unternehmens kaufen. Der Kaufpreis: knapp 56 Milliarden Euro. Dies war bereits 2016.

Frankreichs Außenminister Le Drian erklärte, das Vorgehen Australiens sei ein „Schlag in den Rücken“. Außerdem kritisierte Le Drian die USA, sich rücksichtlos gegenüber ihrem Allierten Frankreich zu verhalten.

„Ich bin wütend. So etwas macht man nicht unter Verbündeten“, so Frankreichs Außenminister. Er sprach von einer „einseitigen, brutalen und unvorhersehbaren Entscheidung“. Sie erinnere stark an das Auftreten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die Vertrauensbeziehung mit Australien sei betrogen worden.

Allianz richtet sich gegen China

Australiens Premier Morrison setzt auf Verständnis. „Als Premierminister muss ich Entscheidungen treffen, die der nationalen Sicherheit Australiens dienen, und ich weiß, dass Frankreich dasselbe tun würde. Und ich weiß, dass das letztendlich verstanden wird“, sagte er. Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly sagte mit Blick auf mögliche Entschädigungen: „Wir prüfen alle Hypothesen und Szenarien, wir werden unsere Interessen schützen und verteidigen.“

Nach Ansicht von Sicherheitsexperten richtet sich die neue Allianz eindeutig gegen die militärische Bedrohung durch China im Indopazifik. Allerdings versuchten die USA, Australien und Großbritannien diesen Eindruck entgegenzuwirken. Sie erwähnten das Land in ihren Erklärungen bei der Vorstellung des Pakts nicht ein einziges Mal. Großbritanniens Premier Johnson betonte, die Kooperation sei „nicht feindselig gegenüber irgendeiner anderen Macht“. Ähnliche hatte sich ein hochrangiger Beamter aus dem Weißen Haus geäußert.

Neuseeland zeigte sich alles andere als begeistert von dem Pakt. „Neuseelands Position in Bezug auf das Verbot von nuklearbetriebenen U-Booten in unseren Gewässern bleibt unverändert“, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern und kündigte an, dem Nachbarn mit solchen U-Booten keinen Zutritt zu gewähren. Der Pazifikstaat lehnt Atomkraft strikt ab.

Und auch von der EU waren zurückhaltende Töne zu dem Deal zu hören. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich wenig begeistert über die Ankündigungen. „Wir bedauern, nicht informiert worden zu sein“, sagte er in Brüssel.

RND/dpa/scs