Auf diesem von der U.S. Navy zur Verfügung gestellten Foto durchquert das französische U‑Boot FNS Amethyste (S605) Thames River und bereitet sich auf die Ankunft in der Naval Submarine Base New London in Groton, USA, vor. Quelle: Chief Petty Officer Joshua Karst

Geplatzter U‑Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien: Verrat unter Freunden Australiens Atom-U‑Boot-Deal mit den USA und Großbritannien ist mehr als ein Autsch für Frankreich. Binnen Wochen, so scheint es, haben die Australier entschieden, aus einem 56-Milliarden-Euro-Vertrag mit den Europäern auszu­steigen und eine neue Partnerschaft mit den USA und dem „Mutter­land“ Groß­britannien einzugehen. Das ist kein „Schlag in den Rücken“, wie es Frankreichs Außenminister Le Drian vornehm formulierte. Es muss der Grande Nation wie ein Tritt in den Hintern vorkommen. Canberra setzt mit seinem Vorgehen dicke Frage­zeichen in die militärischen Beziehungen des Westens. Das düpierte Frankreich darf nun zu Recht an der Belast­bar­keit von Verein­barungen mit befreun­deten Staaten wie Australien, den USA oder Groß­britannien zweifeln. Der Verrat unter Freunden – und das ist dieser Vorgang aus Sicht der Franzosen zweifelsohne – wird unschöne Narben hinterlassen und ewig schmerzen. Auch wenn Paris – denn die französischen Geheimdienste schlafen nicht – gewusst hat, dass der 2016 vereinbarte Deal gegen die Wand fährt: So, wie die drei neuen Partner vorgehen, werden im Rest der Welt Erinne­rungen an Trump’sche Zeiten und Praktiken geweckt. Und es zeigt sich, dass auch US-Präsident Biden rücksichtslos agiert, wenn er die Interessen seines Landes durchsetzen will. Im konkreten Fall geht es für Washington darum, Chinas schnell wachsende Machtansprüche im indopazifischen Raum einzuhegen – und Australien will sich Peking resolut widersetzen. Vielleicht erschienen beiden die Franzosen in dieser Frage als unsichere Kantonisten. Auf jeden Fall greift Canberra offensichtlich lieber auf alte und aus australischer Sicht mächtigere Bündnis­partner zurück. Allerdings: Souverän wirkt das alles nicht. Darum werden die Chinesen von Australien kaum beeindruckt sein. Der Schaden, der jetzt im westlichen Bündnis entstanden ist, dürfte jedenfalls ein Vielfaches höher sein. Wachsendes gegenseitiges Misstrauen und Abchecken wird allenfalls einen erfreuen: China. Die Folgen der Demütigung Frankreichs werden jedoch kaum auf Verteidi­gungs­bünd­nisse beschränkt bleiben. Präsident Macron dürfte nun darüber nachdenken, wie er den Australiern diplomatisch das Leben sowie den Zugang zu den zahlungskräftigen europäischen Märkten erschweren kann. Quasi als Quittung unter Freunden. Von Thoralf Cleven/RND