Amerikas neue Kampfzone: Impfpolitik

Liebe Leserinnen und Leser,

am 11. September 2001 starben im zusammen­gesunkenen World Trade Center 2996 Menschen. Niemand sollte und niemand will diese furchtbare Tat und ihre Folgen relativieren.

Zur Wahrheit über die USA gehört aber auch eine bedrückende Zahl aus der Gegenwart: Jeden Tag sterben in den USA derzeit mehr als 2000 Menschen an Corona.

Willkommen zu einer diesmal leider nicht sehr ermutigenden Ausgabe von „What’s up, America?“.

Monatelang blickten viele Deutsche mit Neid über den Teich. Die Amerikaner galten als Impfwelt­meister. Diese Zeiten sind längst vorbei. Die Todesraten klettern inzwischen wieder in den USA, zuletzt um beklemmende 29 Prozent binnen 14 Tagen.

Ja, Washington hat zu Beginn schneller gehandelt. Und ja, die USA waren egozentrisch bis zum Anschlag; nicht mal der nette Nachbar Kanada bekam anfangs auch nur einen Tropfen Impfstoff ab. Doch weder Tempo noch nationales Tamtam können die heutige Bilanz verändern. Die Europäer, später gestartet, erweisen sich auf der Langstrecke als effizienter. Und die Supermacht USA wirkt so desorientiert und hilflos wie noch nie.

In Deutschland zum Beispiel sind 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft; im europäischen Vergleich ist das nur mittelmäßig. Spanien (77 Prozent) und Dänemark (75 Prozent) etwa sehen viel besser aus. Umso ernüchternder aber wirkt der Vergleich mit den USA: Dort sind gerade mal 54 Prozent vollständig geimpft.

Noch weiter auseinander gehen die Zahlen der Neuinfektionen. In Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 71,0 – in den USA bei 309,5. Wohin soll das führen?

Weltweit Spitze bei der Todesrate: Mississippi

Die Todesrate ist in den USA fast doppelt so hoch wie in Deutschland. In den USA starben bei dieser Pandemie 205,27 von 100.000 Einwohnern an Corona, in Deutschland 111.84.

Betrachtet man einzelne US-Bundesstaaten, trübt sich das Bild der USA in befremdlicher Weise weiter ein. Mississippi hat inzwischen eine Todesrate von 313 – diese Zahl wird weltweit nur von einem einzigen Staat übertroffen: Peru.

Mississippis republikanischer Gouverneur Tate Reeves jedoch war die Ruhe selbst, als er sich jetzt im Sender CNN zu diesem traurigen globalen Spitzenplatz seines Bundes­staates äußern sollte. Moderator Jake Tapper fiel die Kinnlade runter, als der Südstaatler sogar zu immer neuen Beschwichtigungen anhob. Man solle sich doch lieber nicht mit statistischen Effekten aufhalten, die ohnehin kein aktuelles Bild zeichneten, meint Reeves: „Die Zahlen der Toten sind immer nur ein nachlaufender Indikator, Jake.“

Ein nachlaufender Indikator? Wohl wahr. Die Kurve mit den Toten, das weiß man seit dem Zeitalter der Pest, ist stets die, die als letzte ansteigt. Das Problem ist nur heute wie damals: Die Betroffenen liegen dann unter der Erde.

Floridas Gouverneur – der neue Trump?

Die Geringschätzung der Republikaner für die Gefahr durch das Virus hat etwas Frappierendes. Aber sie hat auch Methode.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis etwa hat sich durch konsequentes Kleinreden aller Corona-Probleme große Aufmerksamkeit quer durch die USA verschafft. Aktuell droht er Schulleitern in seinem Bundesstaat, die eine Maskenpflicht anordnen, mit Kürzung der Gehälter. Auch untersagte DeSantis privaten Gewerbe­treibenden, sich Impfausweise zeigen zu lassen: „Wir wollen keinen biomedizinischen Über­wachungs­staat.“

Sollte DeSantis im Jahr 2022 erneut die Gouverneurs­wahlen in Florida gewinnen, wäre er sofort auch einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Republikaner für die US-Präsident­schafts­wahl im Jahr 2024. Viele sehen in ihm den neuen Donald Trump.

Sollte allerdings Trump selbst erneut antreten – wofür es immer mehr Anzeichen gibt – hätte auch DeSantis nach aktuellem Stand der Dinge keine Chance. Doch bis 2024 sind es noch drei Jahre. Und DeSantis scheint davon überzeugt zu sein, dass die Zeit für ihn arbeitet.

Schon jetzt schlägt DeSantis im Kreis der republikanischen Gouverneure in den USA den Takt. Nachdem Präsident Joe Biden jetzt den Druck auf diverse Berufsgruppen erhöhte, sich endlich impfen zu lassen, ging DeSantis zu Beginn dieser Woche dazwischen. Er werde es nicht dulden, dass Kommunen oder auch private Arbeitgeber ihre Beschäftigten zu einer Impfung drängten.

Die Gouverneure von Texas und Georgia, die Republikaner Greg Abbott und Brian Kemp, schlossen sich an. Als „Übergriff“ aus Washington wird schon jeder Versuch abgetan, wenigstens an Schulen und im Gesundheits­wesen die Impfquote zu steigern.

Ron „DeathSantis“ und sein „Vietnam“

Dieser wachsende Widerstand, warnen Wissenschaftler, werde am Ende nur einem helfen: dem Virus. In Teilen der amerikanischen Metropolen gibt es Gegenden, die dicht besiedelt sind und nur Impfquoten um die 30 Prozent haben – ein idealer Nährboden für das virale Geschehen, auch fürs Ausbrüten neuer Mutanten. Die USA würden sich einmal mehr als Land der unbegrenzten Möglich­keiten erweisen – diesmal allerdings für Sars-Cov 2.

„Zynisch“ nennt Celine Gounder, Spezialistin für Infektions­krankheiten, in der „Washington Post“ die Impfpolitik der Republikaner. „Sie suchen ein neues Streitthema – und nutzen es zulasten von uns allen.“

Inzwischen kommt Gegenwehr in Gang. In Florida wollen Kritiker den Gouverneur „DeathSantis“, wie sie ihn nennen, jetzt unter Hinweis auf die hohen Todeszahlen politisch zu Fall bringen. In einem Video wird ihm vorgehalten, sein „desaströser Umgang mit dem Coronavirus“ werde allein in Florida in Kürze mehr Amerikaner das Leben gekostet haben als der gesamte Vietnam-Krieg.

In Texas geht das „Lincoln Project“, eine Anti-Trump-Gruppe innerhalb der Republikaner, gegen Gouverneur Abbott vor. Wie die Todeszahlen in Texas klettern, führten die Aktivisten vor zwei Tagen in einem gut platzierten Werbespot im Fernsehen vor, bei einem Football-Spiel der Texas Longhorns gegen die Rice Owls.

Die Demokraten setzten unterdessen in Kalifornien einen über den Tag hinaus bedeutsamen Kontrapunkt. Dort gewann ihr Gouverneur Gavin Newsom eine von den Republikanern beantragte Abstimmung über seine vorzeitige Amts­enthebung. Newsom hatte zum Verdruss der Republikaner unter anderen regelmäßige Coronavirus-Tests für Lehrer und andere Schul­mitarbeiter verlangt.

Seit Newsom die Abstimmung gewonnen hat, gilt übrigens auch er als möglicher Präsident­schafts­bewerber. „Ist das Weiße Haus seine nächste Station?“, fragte die „Los Angeles Times“ bereits am Montag in einer freundlichen Story.

Popping up: Fortschritt bei der Kernfusion

Energie sparen, weniger konsumieren, Verzicht auf Reisen? Dies alles könnte den Kohlen­dioxid­ausstoß reduzieren, wäre aber nicht die amerikanische Art.

Mit Hochdruck läuft deshalb die Forschung an CO₂-freien neuen Energiequellen. Beim Thema Kernfusion meldeten Wissen­schaftler vom renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in diesem Monat einen wichtigen Fortschritt. Sie haben eine Methode gefunden, das Fusions­geschehen mit Magneten zu betreiben, die weniger Energie verbrauchen, als die Fusions­maschine erzeugt. Die Frage der Nettoenergie war jahrzehntelang offen und hatte stets die Stimmung in diesem Zweig der Forschung gedämpft.

Andrew Holland, Chef der Fusion Industry Association, rief bereits den Beginn einer neuen Ära der Energie­erzeugung aus. „Es ist eine große Sache“, sagte Holland im Fernsehsender CNBC. „Das ist kein Hype, das ist Realität.“ Man erlebe gerade, „wie eine neue, saubere, nachhaltige und immer verfügbare Energiequelle geboren wird“.

Tatsächlich bekäme die Menschheit, wenn sie denn die Kernfusion in den Griff bekommt, energetisch einen völlig neuen Schub. Kernfusion hinterlässt erstens keinen Atomabfall und steht zweitens unbegrenzt zur Verfügung. Dies würde auch die groß­industrielle Produktion von Wasserstoff erlauben, eines idealen kohlen­dioxd­freien Energieträgers – dessen Herstellung aber große Strommengen erfordert.

Deep Dive: Der brutale Mr. Biden

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist über die USA so verärgert wie noch nie. In einem bis zuletzt geheim gehaltenen Dreh hatte Präsident Biden die Regierung Australiens dazu bewegt, aus einem Milliarden­vertrag zum Kauf französischer U-Boote wieder auszusteigen – und auf amerikanische und britische Technik zu setzen.

Macron kommt nicht darüber hinweg, dass er von Biden mit einer Eiseskälte ausgetrickst wurde, die tatsächlich schaudern lässt. Mehrfach saß er dem 78-jährigen US-Präsidenten auch persönlich gegenüber, unter anderem auf Rattanstühlen am Strand von Cornwall im Juni dieses Jahres, ohne dass der Amerikaner jemals die kleinste Regung spüren ließ.

Biden allerdings schaltet, wenn er ein einmal fixiertes Ziel verfolgt, alles Emotionale ab. Seine Politik läuft dann wie auf Schienen weiter. Entscheidend ist für ihn ausschließlich, dass Chinas Machtansprüche im Pazifik auf dem höchsten technischen Niveau gekontert werden – und das geht aus seiner Sicht nicht mit französischen U-Booten. Die nämlich seien schlicht zu laut und daher von den Chinesen allzu leicht zu orten.

Oft wird Bidens U-Boot-Deal mit Australien als Ausdruck purer Geschät|­|interessen gedeutet. Doch wer die Hintergründe verstehen will, muss sich auch einlassen auf militärische und strategische Aspekte. Gut erklärt werden sie in einem Beitrag von David Sanger, dem Sicherheitsexperten der „New York Times“. Danach gab es die berechtigte Sorge, die französischen U-Boote könnten zum Zeitpunkt ihrer Auslieferung in 15 Jahren bereits veraltet sein. Biden soll in internen Beratungen darauf beharrt haben, von Australien beschaffte U-Boote müssten in der Lage sein, unbemerkt vor der chinesischen Küste aufzutauchen – alles andere ergebe keinen Sinn.

Am Ende, schreibt Sänger, habe ein „brutales Kalkül“ den Ausschlag gegeben. Biden habe entschieden, mit Großbritannien und Australien effektive Schritte zur Eindämmung Chinas zu gehen und die Frustration Frankreichs hinzunehmen. Im Umgang von Nationen miteinander komme es nun mal vor, dass ein Verbündeter in einem bestimmten Kontext als strategisch wichtiger empfunden werde als ein anderer – „etwas, das nationale Führer und Diplomaten nie gerne in der Öffentlichkeit zugeben“.

Ganz Europa hat jetzt eine Lehr­vor­führung bekommen, wie die Prioritäten im Weißen Haus sortiert sind. Die Eindämmung Chinas ist Thema Nummer eins. Danach kommt erstmal gar nichts. Und dann folgt alles andere.

Way of Life: Washington in besonderem Licht

In Washingtons Hauptstadt wird viel geknipst, wenn der Tag lang ist. Schnatternd lichten Touristen einander vor den Sehenswürdigkeiten ab, „Cheese“ rufen ganze Schulklassen vor dem Weißen Haus.

In diesen Tagen aber schlägt, schon früh morgens, die Stunde der leisen Profis unter den Fotografen, die noch mit Kameras und Stativen hantieren statt mit Telefonen. Die herbstliche Tag-und-Nacht-Gleiche bringt ein besonderes Licht auf die National Mall. Zweimal im Jahr folgt das Licht der Sonne beim Auf- und Untergang exakt der Ost-West-Ausrichtung der gesamten knapp fünf Kilometer langen geschichts- und symbolträchtigen Zone, die sich vom Kapitol im Osten über das 169 Meter hoch aufragende Washington Monument bis zum Lincoln Memorial im Westen erstreckt.

Diesmal spannte sich beim Sonnenaufgang über dem Kapitol ein Himmel, der nicht bewölkt war, aber auch nicht zu blendend, sondern „etwas suppig“ – ideal aus Sicht der Profis, die kurz vor 7 Uhr Ortszeit mit ihren Linsen auf der Lauer lagen. „Die Sonne war gut definiert und leicht zu fotografieren“, freute sich Kevin Ambrose in der „Washington Post“.

Es war einer dieser Tage, an denen die führende Zeitung der Hauptstadt einen Mitarbeiter, der hauptsächlich fotografiert, auch gleich den Text schreiben ließ. Wer sich einlässt auf die Seltenheit und die regelmäßige Wiederkehr der astronomischen Equinox-Konstellation, hat einen Anlass zum Innehalten und zum Durchatmen: Plötzlich leuchtet kurz das Ewige hinein in den krausen Alltag.

Der nächste USA-Newsletter erscheint am 5.Oktober. Bis dahin – stay tuned and stay sharp!

Ihr Matthias Koch

Von Matthias Koch/RND