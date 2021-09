Weidel und Chrupalla im Wahlkampf: In Görlitz ist die Welt für die AfD noch in Ordnung

Görlitz. In Görlitz ist die Welt der AfD noch in Ordnung. Hier hat sie vor vier Jahren ihren größten Sieg errungen – ein bis dahin unbekannter Malermeister nahm dem profilierten CDU-Wahlkreisabgeordneten das Direktmandat ab. Tino Chrupalla spülte dieser Sieg bis an die Spitze der Partei, Michael Kretschmer wurde Ministerpräsident und Lieblingsgegner der AfD. Als AfD-Spitzenkandidat muss Chrupalla das Direktmandat nun verteidigen und die Partei bei der Bundestagswahl stabil halten. In Sachsen ist das einfacher als anderswo. Hier steht die Rechtspartei, die vor vier Jahren ganz knapp stärkste Kraft im Land wurde, ganz oben auf dem Wahlzettel.

Stress mit einem Schlesien-Fan

Die Görlitzer Getreuen kommen in Scharen, wenn Chrupalla mit seiner Co-Spitzenkandidatin Alice Weidel auf dem Marienplatz auftritt. Gut 500 Menschen drängen sich dicht an dicht, Maske trägt keiner. Es ist ein Querschnitt durch die Oberlausitzer Bevölkerung: Viele Ältere, ein paar Familien, streng gescheitelte Vertreter der „Jungen Alternative“, viele Yakuza-Szeneklamotten.

AfD-Ordner scheuchen genervt Mütter auf Lastenrädern weg, die sich einen Weg an der Veranstaltung vorbei bahnen wollen. Einige arabisch aussehende Jungs gehen vorbei, sie schauen eher belustigt auf die Deutschlandflaggen und das nationale Pathos.

Ein Mann in einem weißen Hoodie mit „Preußen“-Aufschrift und riesiger Fahne der historischen Provinz Schlesien streitet sich mit einem Ordner. „Ich kann das Deutschlandlied singen, wo und wann ich will“, sagt er. „Geht es hier um unsere Partei oder willst du Ärger machen?“, kontert der Ordner. Ein Polizist spricht in sein Funkgerät.

Alice Weidel spricht, so scharf wie im Bundestag, nur hier spricht sie vor Fans. Für die anderen Parteien taugte das Thema Corona-Maßnahmen im Wahlkampf nicht zur Profilierung. Die AfD geht voll drauf. Hier hat sie ein Thema gefunden in einer Kampagne, die an ihrer Beliebigkeit krankte. Der Kampagnenslogan „Deutschland, aber normal“ verfing nur bei den Stammwählern. In Görlitz schwillt der Applaus für Weidel an. „Nie wieder Lockdown“, ruft sie, „keine Impfpflicht“ und schließlich „Hände weg von unseren Kindern“. Chrupalla wiederholt das später, er spricht von einer „multimedialen Angstindustrie“, auch er holt sich wütenden Applaus ab.

„Wer AfD wählt, hat kein Herz“

Am Vorabend hatte Michael Kretschmer hier, in seiner Heimatstadt, Friedrich Merz im Wahlkampf begrüßt. Sie redeten gegen einen Wall aus Pfiffen an – Corona-Maßnahmengegner und Rechtsradikale folgen der CDU in Sachsen in diesem Wahlkampf überall hin. Gegen die AfD protestieren einen Abend später nur zwei Dutzend junge Leute mit Regenbogenfahnen und FFP2-Masken. Polizisten achten grimmig darauf, dass sie nicht zu laut sind. „Wer AfD wählt, hat kein Herz“, ruft einer kurz.

An der Bühne stehen AfD-Landeschef Jörg Urban und die gesamte sächsische Parteiprominenz. Es ist der einzige gemeinsame Auftritt des Spitzenduos im Herzland der Partei. Weidel kommt im Wahlkampf nur dieses eine Mal nach Sachsen. In der Partei grummelte es hörbar darüber, wie rar die Spitzenfrau ihre Termine sät.

Der Missmut wuchs in einem Wahlkampfsommer, in dem die AfD kaum vorkam. Alle Beobachter schauten auf Laschet, Scholz, Baerbock. Die FDP interessiert als Königsmacher – und bei der AfD bewegte sich nichts. Vom beispiellosen Absturz der Union profitierte sie in den Umfragen nicht. Sie behielt ihre Basis knapp unterhalb des Niveaus von 2017. Ein „solides Ergebnis“ erwartet die Parteispitze – und hofft auf den Osten. Eine gerupfte, verunsicherte Union könnte die AfD bald als Machtoption in den Ost-Ländern annehmen, hoffen viele. Und im Bund schauen die Strategen bereits auf 2025.

Diese Wahl ist bereits abgehakt und eingetütet. Die Partei hat sich in ihrer Nische gefestigt. Parteigrößen sehen das als Erfolg und befürchten dennoch neue Unruhe direkt nach der Wahl. Chrupalla und Weidel haben zwar als Spitzenkandidaten den ersten Zugriff auf den Fraktionsvorsitz, bei einem mäßigen Ergebnis müssen sie aber mit Gegenkandidaten rechnen.

Der Verfassungsschutz wird die AfD höchstwahrscheinlich in Kürze zum Verdachtsfall erklären – das könnte einige neu gewählte Abgeordnete dazu bewegen, die Schmuddelecke verlassen zu wollen. Auf dem Parteitag im Dezember wird die Bundesspitze neu gewählt. Ob der angeschlagene Co-Parteichef Jörg Meuthen noch einmal antritt, ist ungewiss, wer ihn herausfordert, ebenso.

Wenn Chrupalla sein Direktmandat gegen den sächsischen Chef der Jungen Union, Florian Oest, verteidigt, sitzt er fest im Sattel in der Partei. In Görlitz lehnt er sich weit aus dem Fenster: „Wir werden wieder einen triumphalen Sieg einfahren“, ruft er. „Die Leute im Westen schauen auf uns, für sie sind wir die Hoffnung!“

Auf der kleinen Gegendemo sieht man das anders. „Görlitz hat einen großen Standortnachteil“, sagt ein junger Mann, „und das ist die AfD“.

Von Jan Sternberg/RND