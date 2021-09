Laschet: Hätte Corona-Quarantäne mit Lindner und Baerbock verbracht

Berlin. Corona-Quarantäne mit anderen Spitzenkandidaten? Wenn es dazu gekommen wäre, hätte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet seine Kontrahenten Christian Lindner (FDP) und Annalena Baerbock (Grüne) als Begleiter ausgewählt. Das sagte der CDU-Chef am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wenn es so gewesen wäre, glaube ich, dass mit Christian Lindner – mit dem ich befreundet bin – ich gerne in der Quarantäne wäre. Wir hätten eine Menge zu streiten, aber auch sich auszutauschen“, sagte Laschet.

+++ Liveblog zur Bundestagwahl +++

An zweiter Stelle nannte er die Kanzlerkandidatin der Grünen. „Annalena Baerbock muss ich noch besser kennenlernen, und ich glaube, in so einer Quarantäne könnte man eine Menge miteinander diskutieren.“ CDU/CSU, Grüne und FDP könnten nach der Bundestagswahl ein Regierungsbündnis bilden, aktuellen Umfragen zufolge wäre so eine Mehrheit im Bundestag möglich.

Im Rückblick auf den Wahlkampf sagte Laschet: „Das waren in der Tat bewegte Monate, viele externe Einflüsse auch.“ Wäre nicht die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, wäre der Wahlkampf eineinhalb Jahre vor der Wahl bereits vorbereitet worden. „Das ganze Jahr 2020 waren wir mit dem Corona-Krisenmanagement beschäftigt, dann hatten wir die internen Wahlen, dann kam die Flut.“ Laschet wäre gerne früher Kanzlerkandidat von CDU und CSU geworden. „Natürlich wäre das schöner gewesen.“

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekräftigte im ZDF-„Morgenmagazin“: „Ich stehe dafür, dass Deutschland gut regiert wird.“ Es sei wichtig, dass die Europäische Union stark und souverän sei, dass die Wirtschaft wachse „und dass wir ordentlich mit Geld umgehen“. Eine Regierung zu leiten, die all dies umsetze, traue er sich zu, sagte Scholz. Er habe „einen Plan für die Zukunft“ und dafür, wie Deutschland auch künftig ein erfolgreiches Industrieland sein und gleichzeitig den Klimawandel stoppen könne.

RND/dpa