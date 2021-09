Nach Räumung von Migrantenlager: US-Grenzübergang soll wieder öffnen

Del Rio. Nach der Räumung eines provisorischen Lagers mit geflüchteten Haitianern in der texanischen Stadt Del Rio haben die US-Behörden die Teilöffnung des dortigen Grenzübergangs angeordnet.

Am Samstagnachmittag (Ortszeit) solle der Handels- und Reiseverkehr am Übergang in Del Rio wieder aufgenommen werden, teilte die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) mit. Am Montagmorgen solle dort zudem wieder der Frachtverkehr fließen.

Die Behörde CBP hatte den Grenzübergang am 17. September fürs erste geschlossen und den Verkehr zum texanischen Übergang in Eagle Pass umgeleitet, als bis zu 15.000 zumeist aus Haiti stammende Migranten im Laufe einiger Tage über Mexiko nach Del Rio gekommen waren und unter einer Brücke auf der US-Seite ein Camp errichtet hatten.

Viele der Menschen wollten in den USA Asyl beantragen. Die US-Behörden haben mit gezielten Abschiebungen vieler Schutzsuchender in ihre Heimat begonnen. Einige Migranten werden in den USA bleiben können.

RND/AP