Bundestagswahl: In Deutschland zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab

Hannover/Berlin. Seit 8 Uhr am Morgen haben rund 60.000 Wahllokale in Deutschland geöffnet. Rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, bis 18 Uhr ihre Erst- und Zweitstimmen abzugeben. Bereits am Nachmittag will der Bundeswahlleiter Georg Thiel die ersten Zwischenstände zur Wahlbeteiligung präsentieren.

Der Bundeswahlleiter wird am Nachmittag einen Zwischenstand zur Wahlbeteiligung bekanntgeben. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor per Briefwahl wählen. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es mindestens 40 Prozent sein. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Niedersachsen: In den ersten beiden Stunden fast fünf Prozent mehr als vor vier Jahren

In Niedersachsen haben bereits circa 14,3 Prozent der Wahlberechtigten in den ersten zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale am Sonntag ihre Stimme abgegeben. „Das sind deutlich mehr als zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2017″, sagte eine Sprecherin der Landeswahlleiterin in Hannover. Zu den möglichen Gründen wollte sie sich nicht äußern.

Ursachen könnten das schöne Wetter oder die Sorge vor langen Warteschlangen wegen der Corona-Abstandsregeln sein. Vor vier Jahren hatten erst knapp 9,2 Prozent der Wahlberechtigten im Land zwischen 8 und 10 Uhr abgestimmt. Die Zahlen beziehen sich auf eine Stichprobe in landesweit 21 Wahlbezirken. Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben. In diesem Jahr haben dies laut Landeswahlleitung etwa 29,8 Prozent der gut sechs Millionen Wahlberechtigten gemacht.

Bayern: Hohe Wahlbeteiligung in Großstädten

Auch in Bayerns größten Städten zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab. In der Landeshauptstadt München hatten bis 11 Uhr am Sonntagvormittag schon knapp 60 Prozent der Wähler und Wählerinnen ihre Stimme abgegeben. Dort ist der Anteil der Briefwähler besonders hoch. Ein ähnlicher Wert war bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 erst gegen 14 Uhr erreicht worden.

Ähnlich sah es auch in Würzburg aus. Das Wahlamt der Stadt meldete bis 10 Uhr etwa 9 Prozent Beteiligung in den Wahllokalen – zusätzlich zu 54 Prozent Briefwählern. Damit lag die Beteiligung nach Angaben eines Sprechers dort insgesamt am Vormittag schon deutlich über 60 Prozent. In Nürnberg wählten bis 11 Uhr nach Angaben eines Sprechers des Wahlamtes 14,4 Prozent. Das sind gut zwei Prozentpunkte mehr als am Wahlsonntag 2017 um diese Zeit. In Nürnberg werden die Briefwahlstimmen – anders als in München und Würzburg – nach und nach „anteilig eingerechnet“, wie der Sprecher sagte.

Die Regensburger Wahllokale meldeten bis 10 Uhr eine Wahlbeteiligung von 4,8 Prozent, die Briefwähler eingerechnet waren es aber schon 54,8 Prozent. In Regensburg sind nach Angaben der Stadt 105.973 Bürger wahlberechtigt, mehr als die Hälfte (53.016) hatte Briefwahl beantragt. In Ingolstadt waren es 18,6 Prozent - ohne Briefwahl, wie ein Sprecher des dortigen Wahlamtes betonte.

Baden-Württemberg: Briefwahlrekorde zeichnen sich ab

Im Südwesten hat am Sonntag das schöne Wetter bereits viele Wähler in die Wahllokale gelockt. Vor allem aber bei den Briefwählern zeichnen sich Höchststände ab.

In der Landeshauptstadt Stuttgart wurde bereits am Vormittag bis 11.15 Uhr ein recht hohes Besucheraufkommen in den Wahllokalen vermeldet. Sollte der Trend über den Tag hinweg anhalten, sei mit einer Wahlbeteiligung in der Stadt von insgesamt 79,7 Prozent inklusive Briefwähler zu rechen, wie ein Stadtsprecher unter Berufung auf Angaben aus der Abteilung Bevölkerung und Wahlen der Stadt sagte. Rund 44 Prozent der 370.000 Wahlberechtigten hätten schon per Briefwahl abgestimmt.

Der Wahlkreis Karlsruhe verzeichnete Stand 10 Uhr mit 13,7 Prozent eine deutliche höhere Wahlbeteiligung als bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren (8,1) um die gleiche Zeit. Auch dies sei vermutlich dem schönen Wetter geschuldet, wie eine Sprecherin sagte. Rund 49,5 Prozent der Wahlberechtigten hätten einen Antrag auf Briefwahl gestellt. In Pforzheim wählten bis 11Uhr etwas weniger Wählerinnen und Wähler als noch 2017 bei den letzten Bundestagswahlen: Hier gaben 10,72 Prozent der 74.000 Wahlberechtigten ihre Stimme ab (2017 um die gleiche Zeit waren es 13,86 Prozent gewesen.)

NRW: Köln und Essen über Niveau von 2017

In der Millionenstadt Köln hat sich am Sonntagvormittag eine leicht höhere Wahlbeteiligung als bei der vorangegangenen Bundestagswahl 2017 abgezeichnet. Nach Angaben der Verwaltung hatten bis 11 Uhr 19,37 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 17,37 Prozent gewesen. Insgesamt sind in Köln rund 732.000 Menschen wahlberechtigt.

Auch in Essen im Ruhrgebiet lag die Wahlbeteiligung am Sonntagmorgen leicht über dem Wert von 2017. Die Stadt gab sie um 10 Uhr mit 12,1 Prozent an. 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 10,3 Prozent gewesen.

Hamburg: Fast die Hälfte der Wahlbeteiligten hat bereits abgestimmt

Bei der Bundestagswahl in Hamburg haben mit Stand Sonntagvormittag bereits mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als vor vier Jahren. Bis 11 Uhr hatten nach Angaben der Behörden bereits 50,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gemacht. Ein großer Anteil davon sei auf den verstärkten Rücklauf der Briefwahl zurückzuführen, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf der Deutschen Presse-Agentur. Vor vier Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt erst 37,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Sachsen-Anhalt: Wahlbeteiligung geringer als vor vier Jahren

Die Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt läuft und bis Mittag haben schon viele Menschen ihre Stimme abgegeben. Um 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung im Land bei 26,5 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christia Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Noch nicht eingerechnet ist die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler. Vor vier Jahren hatte die Wahlbeteiligung am Mittag bei 29,6 Prozent gelegen, bei der Bundestagswahl 2013 betrug sie zum gleichen Zeitpunkt 25,8 Prozent.

Pünktlich um 8 Uhr hatten am Sonntagmorgen die Wahllokale geöffnet, sie schließen Punkt 18 Uhr. „Im Verlauf des Vormittags war eine reibungslose Abwicklung des Wahlgeschäftes zu verzeichnen“, erklärte die Landeswahlleiterin. In Sachsen-Anhalt sind knapp 1,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

