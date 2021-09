Für die Briten ist das Ergebnis der Wahl typisch deutsch

London. Brexit, Pandemie, Fachkräftemangel: Angesichts der multiplen Krisen im Land nehmen die Briten von der Bundestagswahl in Deutschland eher am Rande Notiz. Schließlich wird aktuell sogar der jährliche Parteitag der liberalen Partei in Brighton von den Problemen im Land überschattet.

In Brighton selbst nimmt man das Ergebnis der Bundestagswahl hingegen durchaus wahr und deutet es als gutes Zeichen für die Zukunft: „Das sind tolle Nachrichten, die zeigen, dass progressive Parteien wieder gewinnen können“, sagte Bridget Phillipson, liberales Mitglied des Parlaments.

Damit bestätigt sich auch, was Joël Reland, Experte für internationale Beziehungen beim Think Tank „UK in a changing Europe“ schon vor der Wahl angekündigt hatte. „Die Briten wollen vor allem wissen, was sie dadurch über sich selbst erfahren können.“

Bemerkenswert findet man in Großbritannien auch, dass sich die Wahl in Deutschland ganz anders entwickelt hat, als ursprünglich angenommen. Denn während man vor einigen Monaten noch davon ausging, dass die Grüne Annalena Baerbock das Rennen machen wird, wurde man nun auch auf der Insel eines Besseren belehrt.

Briten interpretieren Ergebnis als Wunsch nach Kontinuität

In Großbritannien erklärt man sich das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden mittelalten weißen Männer von CDU und SPD indes mit dem typisch deutschen Wunsch nach Konstanz und Beständigkeit, dem Bedürfnis nach dem „Merkelismus“ ohne Merkel also.

Dabei nehmen sich die Tageszeitungen im Land viel Raum, um die möglichen Koalitionen in Deutschland zu erklären und auf ihre Folgen hin zu analysieren. Kein Wunder: Schließlich sind die Briten mit ihrem Zwei-Parteien-System diese Form von komplizierter Allianzbildung nicht gewöhnt.

Sorge bereitet den Briten dabei, dass diese Beständigkeit nun wohl vorerst ins Stocken gerät - insbesondere angesichts der Bedeutung Deutschlands innerhalb der EU. Denn auch im Königreich erwartet man, dass es Wochen, ja Monate dauern kann, bis sich die neue Regierung gebildet hat.

Von Susanne Ebner/RND