President Joe Biden makes remarks and receives a COVID-19 booster shot in line with the CDC s and FDA s recommendations in the South Court Auditorium of the Eisenhower Executive Office Building on September 27, 2021 in Washington DC. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAX2021092708 KenxCedeno Quelle: imago images/UPI Photo

USA: Biden bekommt vor laufender Kamera dritte Corona-Impfung Washington . US-Präsident Joe Biden hat seine dritte Corona-Impfung bekommen. „Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin über 65 Jahre alt“, scherzte der 78-Jährige am Montag im Weißen Haus, während er sich vor laufender Kamera impfen ließ. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer für ältere Menschen und Risikogruppen in der vergangenen Woche genehmigt. Die zweite Impfung muss mindestens sechs Monate her sein. Biden impfte sich dreimal öffentlich Biden ließ sich auch die ersten beiden Impfungen öffentlich verabreichen. Auch seine 70 Jahre alte Ehefrau Jill werde die dritte Spritze bekommen, sagte Biden. „Ich möchte klarstellen, dass Auffrischungsimpfungen wichtig sind, aber das Wichtigste ist, dass mehr Menschen geimpft werden“, sagte Biden weiter. Die Impfkampagne in den USA hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt verloren. Bislang sind dort 55,3 Prozent der Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. RND/dpa