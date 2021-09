Die Termine stehen: Wann sich Grüne und FDP mit Union und SPD zu Sondierungen treffen wollen

Berlin. Nach der Bundestagswahl ist vor den Sondierungsgesprächen. Nachdem sich Grüne und FDP bereits am Dienstagabend in einem vierköpfigen Kreis aus Annalena Baerbock und Robert Habeck mit Volker Wissler und Christian Lindner zu Eckpunkten für eine Koalition ausgetauscht haben, steht jetzt auch fest, wann Union und SPD mit in den Poker um die nächste Bundesregierung einsteigen werden.

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Ergebnissen +++

Zuerst treffen sich am Freitag (1.10.) Grüne und FDP erneut. Über Inhalte der bereits geführten Gespräche wollte FDP-Generalsekretär Volker Wissing keine Auskunft geben: „Wir haben Stillschweigen vereinbart.“ Auch das auf Instagram gepostete Bild wollte Wissing nicht kommentieren. Für die nächsten Verhandlungsrunden habe die FDP laut Wissing ein Team aus sechs und ein Team aus zehn Personen definiert. Wer in den jeweiligen Teams dabei ist, sagte Wissing nicht.

Die Grünen haben sich hingegen auch öffentlich bereits festgelegt, wer sondieren soll. Neben den Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck und den Fraktionschefs im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, sollen dem Team die Fraktionsgeschäftsführerin Britta Hasselmann, Parteigeschäftsführer Michael Kellner, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, der Europaparlamentarier Sven Giegold und die stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang angehören.

So geht es für die Grünen weiter

Die Grünen wollen am Freitag (1.10.) mit der FDP ihre Gespräche weiterführen und Sonntag (3.10.) mit der SPD über eine mögliche Beteiligung an einer neuen Bundesregierung diskutieren. Das sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Die Union habe ihre Partei für die kommende Woche zu Gesprächen eingeladen, sagte Baerbock.

So geht es für die FDP weiter

Die FDP will am Freitag mit den Grünen sprechen und sich Wochenende auch mit der Union und dann mit der SPD über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl austauschen. Das sagte Wissing am Mittwoch. Am Samstag (2.10.) werde man dann mit CDU/CSU und am Sonntag (3.10.) mit der SPD zusammenkommen. „Die Reihenfolge ergibt sich aus der Situation, wie die Terminlage sich darstellt.“

Die CDU/CSU war bei der Bundestagswahl am Sonntag auf den Tiefpunkt von 24,1 Prozent gestürzt. Die SPD wurde mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen kamen als drittstärkste Kraft auf 14,8 Prozent. Dahinter lag die FDP mit 11,5 Prozent.

RND/fw mit Material der dpa