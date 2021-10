Nach Herz-OP: Doris Schröder-Köpf meldet sich zurück

Hannover. Die hannoversche Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf (SPD), Ex-Frau von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Lebensgefährtin von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), hat sich nach ihrer schweren Herz-OP Ende vergangenen Jahres und zwei anschließenden Schlaganfällen zurückgemeldet. „Mir geht es inzwischen wieder ganz gut, zum Glück gab es keine weiteren gesundheitlichen Rückschläge“, sagte die 58-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) und sprach von einem „Geschenk“, dass es ihr wieder gut gehe.

So habe sie mittlerweile ihrer Mutter in Süddeutschland einen lang ersehnten Besuch abstatten und auch wieder an einem Gottesdienst teilnehmen können. Den Abend der Bundestagswahl habe sie gemeinsam mit Pistorius im Berliner Willy-Brandt-Haus verbracht. Ihr nächster großer Wunsch nach der entbehrungsreichen Zeit zwischen Krankheit und Corona sei ein Konzertbesuch bei der Rockband „Scorpions“ mit der ganzen Familie nächstes Jahr in Hannover, sagte Schröder-Köpf, die auch Niedersachsens Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe ist.

RND/epd