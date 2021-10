Vor Sondierungen: FDP-Chef Lindner erhöht Druck auf Union – Zweifel an Jamaikakoalition

Berlin. Unmittelbar vor den ersten Sondierungsrunden zur Bildung einer neuen Bundesregierung erhöht die FDP den Druck auf die Union. „CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner der „Bild am Sonntag“. „Manche Wortmeldung der CDU spekuliert ja, dass erst Verhandlungen mit der SPD scheitern sollen, bevor die Union wieder ins Spiel kommt. Das kann man unserem Land nicht zumuten.“ Damit meldet Lindner Zweifel an einer Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP an.

Die Jamaika-Koalition ist eine Alternative zur Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die beiden wahrscheinlichsten Bündnisse zur Bildung der künftigen Regierung. Am Sonntagnachmittag treffen sich SPD und FDP zu ersten Gesprächen. Am Abend folgen Sondierungen von SPD mit Grünen und von CDU mit FDP.

Lindner bekräftigte, die FDP sei zu ernsthaften Gesprächen mit der Union bereit. „Klar ist: Unsere Überschneidungen sind mit den Unionsparteien größer als mit der SPD.“ Die Grünen, die mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD als mit der Union sehen, hatten am Samstag bei einem kleinen Parteitag die Weichen für die Sondierungen gestellt.

In der CDU werden Rufe nach Erneuerung lauter

Trotz der innerparteilichen Kritik an Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet setzte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf eine Jamaika-Koalition. „Wir wollen unseren Beitrag in einem neuen Zukunftsbündnis dazu leisten“, sagte er der „Bild am Sonntag“. In der CDU wurden weitere Rufe nach einer Erneuerung laut. „Klar ist, dieses Wahlergebnis ist katastrophal“, sagte der Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Karl-Josef Laumann, der „Welt am Sonntag“. Für die Union könne es kein „Weiter so“ geben. Auch Junge-Union-Chef Tilman Kuban forderte eine Neuaufstellung. „Wir müssen uns inhaltlich und personell neu ausrichten“, sagte er dem Blatt. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn trat für eine Verjüngung der Parteispitze ein: „Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt stärker sichtbar werden.“

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans zeigte sich zuversichtlich, dass sich seine Partei mit den Grünen und der FDP bis Dezember einigt. „Wir müssen diesmal nicht bis zum Umfallen sondieren“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Man brauche eine große gemeinsame Linie und müsse nicht jedes Detail in einem Koalitionsvertrag festschreiben.

