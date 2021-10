Tote und Verletzte bei Explosion nahe Trauerfeier in Kabul

Kabul. Am Eingang einer Moschee in Kabul ist nach Angaben der Taliban eine Bombe explodiert. Mehrere Zivilisten seien dabei getötet worden, sagte ein Sprecher der militanten-islamistischen Gruppe. Ziel des Anschlags am Sonntag war die Eidgah-Moschee in Kabul, wo gerade eine Trauerfeier für die Mutter von Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid abgehalten wurde. Zunächst bekannte sich niemand zu der Bluttat.

Seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August häufen sich allerdings gegen die Gruppe gerichtete Anschläge durch Anhänger des Ablegers der Terrorgruppe Islamischer Staat. Afghanistan steht damit womöglich vor einem größeren Konflikt zwischen den beiden Extremistengruppen.

Der IS-Ableger ist vor allem in der ostafghanischen Provinz Nangarhar präsent und betrachtet die Taliban als Feinde.

