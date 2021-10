Sondierungen: Im Helix-Hub wird an der Ampel geschraubt

Berlin. Auch am Tag nach seinem 62. Geburtstag schickte Ralf Stegner, frisch in den Bundestag gewählt und damit offiziell Teil der „jungen Wilden“ in der SPD, wie an jedem Morgen einen Musiktipp aus Bordesholm in den digitalen Orbit. Es war „Ich dreh mich um dich“ von Herbert Grönemeyer.

Stegner, der 2019 aus dem SPD-Parteivorstand ausschied, dreht selbst nicht mit am Rad der Sondierungen, die am Sonntagnachmittag auf neue Weise Fahrt aufnehmen sollten. 36 Personen sind es insgesamt, die sich am Einheitsfeiertag im Koalitionsorbit umeinander drehen. Je zehn Verhandler stellen Grüne, FDP und Union, die SPD gibt sich mit sechs Köpfen zufrieden.

Erstmals stieg die SPD in die Gespräche ein. Wahlsieger Olaf Scholz, am Mittag noch beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Halle (Saale), die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die Mainzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Fraktionschef Rolf Mützenich und Generalsekretär Lars Klingbeil luden erst die FDP, dann ab 18 Uhr die Grünen zu Gesprächen. Angemietet ist ein Besprechungsraum in hippem Berlin-Mitte-Ambiente. Hell und kühl geht es im Helix Hub in der Invalidenstraße zu, auf dem schmalen Bürgersteig drängen sich die Lungerer der Hauptstadtpresse.

Helix also. Das ist eine sich nach oben windende Schraube, manchmal um einen Pfahl (Ampelmast?) herum, oft auch als Doppel- oder Dreifachhelix umeinander. Frei nach Stegner und Grönemeyer: „Wir drehen uns um euch“. Aber wohin?

Ein Hinweis: „Ikigai“ heißt der größte Besprechungsraum im Helix Hub, das ist japanisch und könnte mit „Freude oder Lebensziel“ übersetzt werden, damit ist es also vermutlich nicht weit entfernt vom amerikanischen „pursuit of happiness“. Auf scholzisch übersetzt könnte es so etwas heißen wie „Dinge regeln und auf den Weg bringen“.

Aber so schnell geht es nicht voran.

Am Tag zuvor, auf dem „Länderrat“ genannten kleinen Parteitag der Grünen, in der Binnenschiff- und Backsteinromantik des Berliner Westhafens, wurde bekannt: Mit einem Ende der Sondierungen und dem Beginn von regulären Koalitionsverhandlungen rechnet die Grünen-Spitze irgendwann im Oktober. Da der Oktober gerade erst begonnen hat, kann das noch eine ziemlich lange Strecke werden. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans macht in der „Welt am Sonntag“ einen ähnlichen Zeitplan auf: Man könnte „im Oktober mit den formellen Koalitionsverhandlungen beginnen und sie bis Dezember abschließen“. Bis „zum Umfallen sondieren“ müsse man nicht, „denn wir wollen eine Ampel, in die alle drei Partner ihre Stärken einbringen“. Die Dreifach-Helix soll sich also, wenn es nach dem SPD-Chef geht, schnell und geräuschlos nach oben schrauben. Apropos Schraube: Von einer „sehr gerade eingesetzten“ Schraube hatte auch Robert Habeck nach dem grün-gelben Treffen am Freitag gesprochen.

Keine Debatte – bloß nicht spalten lassen

Aber wie jeder Heimwerker weiß auch Habeck: Nach fest kommt ab. Zu viel Druck und Hektik hilft auch bei den Sondierungen nicht.

Auf dem Länderrat wurde zumindest eins klar: Trotz der Enttäuschung bei der Wahl wollen sich die grünen Funktionärinnen und Funktionäre nicht auseinanderdividieren lassen. Im Gegenteil: Der Länderrat endete am Tag nach dem ersten Sondierungsgespräch mit der FDP und weiteren Sondierungsrunden in den nächsten Tagen zwei Stunden eher als geplant. Es gab einfach nichts zu streiten. Auch Baerbock und Habeck demonstrierten mit einem gemeinsamen Auftritt Geschlossenheit.

Hinter den Kulissen hört man, dass bei der Wahl mehr drin gewesen wäre. Dass ein Kandidat Habeck mehr geholt hätte, gilt aber keineswegs als gewiss. Jedenfalls unterblieb eine Fehleranalyse. Der unmittelbar folgende Termin im Helix-Hub scheint Selbstkritik nicht so richtig zuzulassen. Außerdem würde eine solche Analyse in der Führungsspitze neue Wunden schlagen.

Nur gelegentlich wurden andere Töne angeschlagen. So unterstrich Rasmus Andresen aus Habecks Landesverband Schleswig-Holstein, die Grünen hätten immerhin 1,5 Millionen Stimmen mehr geholt als die FDP. Der Niedersachse Christian Meyer riet, sich nicht auf das Klimathema zu verzwergen; auch dürfe man das Thema soziale Gerechtigkeit „nicht der SPD überlassen“.

Der ehemalige Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und neue Grünen-Abgeordnete Frank Bsirske sagte: „Wir werden den Klimawandel nicht bewältigen, wenn der soziale Ausgleich auf der Strecke bleibt.“ Denn die Kernfrage sei doch: „Wollen wir mehr Gemeinwohl, oder wollen wir mehr Profit?“ Das wirkte wie eine Kampfansage an Sozialdemokraten und Liberale gleichermaßen.

Bsirskes Nachfolger als Verdi-Chef, Frank Wernecke, warnte noch etwas deutlicher. Es werde mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Regierungsbeteiligung der FDP kommen, sagte er im „Deutschlandfunk“: „Ich will klar sagen, dass mich das auch mit Sorgen umtreibt.“ Wenn er sich die Steuerpläne der FDP anschaue, „also die Abschaffung des Solis für Reiche, 10 Milliarden Mindereinnahmen im Haushalt und nur relativ Wohlhabende profitieren davon, dann ist das eine schwierige Ausgangslage – um das mal so zu formulieren – für die Gespräche“.

Zuversichtlich zeigte sich der Verdi-Vorsitzende aber, dass es mit der FDP einen Kompromiss über die Anhebung des Mindestlohnes geben könne. Der gesetzliche Mindestlohn sei bei seiner Einführung wegen politischer Kompromisse zu gering gewesen. „Er ist nicht so, dass die Menschen davon leben können und eine auskömmliche Rente entsteht auf der Basis des gesetzlichen Mindestlohns heute. Also braucht es eine Erhöhung. Und das ist ein wichtiger politischer Schritt, ein wichtiger Punkt auch in Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen, ich vermute übrigens auch mal einer, wo am Ende die FDP mitgehen wird können.“

Laschet in der politischen Nachspielzeit

Auch der CDU-Vorsitzende Armin Laschet reist am Sonntagnachmittag von Halle nach Berlin. Die Union trifft sich am Abend im Schatten des Schöneberger Gasometers zu Gesprächen mit der FDP. So lange die Ampel nicht scharf geschaltet ist, soll die Chance auf eine Jamaika-Koalition gewahrt bleiben. Laschet ist in der politischen Nachspielzeit, er hat nur noch diese eine Chance. In den Sonntagszeitungen laufen sich seine Gegner warm.

Für die Christsozialen geht es in diesem ersten Gespräch um etwas anderes: Vertrauen aufzubauen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Neben der Identifizierung inhaltlicher Schnittmengen kommt es darauf an, wieder Vertrauen herzustellen. Meiner Ansicht nach ist das das Entscheidende.“

Die FDP hatte 2017 die Jamaika-Verhandlungen platzen lassen, weil sie sich zwischen Union und Grünen zerrieben sah. Die Union habe damals Rücksicht auf die Grünen, nicht aber auf die FDP genommen, erklärte FDP-Chef Christian Linder. Er hatte die damaligen Sondierungsgespräche beendet und gesagt, es sei besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Müller sagte: „Die FDP hat sich nicht gut behandelt gefühlt. Nun geht es zunächst um vertrauensbildende Maßnahmen.“

Die Grünen treffen sich am Dienstag erstmals mit der Union. Man solle Jamaika nicht abschreiben, und sei es nur, um den Preis hochzuhalten, sagt Hessens Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir dem RND. „Es ist immer gut, wenn man in Verhandlungssituationen sagen kann: Ich könnte auch anders.“

Wenn die Ungeduld in den kommenden Wochen doch irgendwann überhand nimmt, gibt es noch einen anderen Song von Herbert Grönemeyer, der dann in den digitalen Orbit gestreamt werden kann. Er stammt aus der Zeit, da das Wort „Verkehrswende“ noch nicht existierte. Im Refrain heißt es: „Ich drehe schon seit Stunden/ hier so meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz/ und komm zu spät zu dir mein Schatz.“

