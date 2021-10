„Wenig Klippen“: Union und FDP betonen nach Sondierungen inhaltliche Nähe

Berlin. Die Spitzen von Union und FDP kamen in Berlin zu Beratungen über ein gemeinsames Regierungsbündnis zusammen. Unter Leitung der Parteichefs Armin Laschet (CDU), Markus Söder (CSU) und Christian Lindner (FDP) trafen die Sondierer-Teams am frühen Sonntagabend zu den für 18.30 Uhr angesetzten Verhandlungen ein. Nach dem Treffen, knapp drei Stunden später, betont CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die vertrauliche Atmosphäre. „Wir haben ein gemeinsames Verständnis in dem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss.“ Als Union sei man bereit, sich den anstehend Herausforderungen zu stellen.

„Wir haben inhaltlich wenig Klippen“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing nach dem Gespräch mit der Union. Auch Markus Blume, CSU-Generalsekretär, betonte, dass man in den wesentlichen, inhaltlichen Dingen nah beieinander liege. „Das was wir heute miteinander erlebt und diskutiert haben macht Lust auf mehr.“ Man stehe aber erst am Start, sagte Blume.

Laut Wissing ist es für die FDP noch eine offene Frage, wie man nun Bilanz ziehe: „Dies werde erst in den Gremien beraten. Wir haben kein Interesse an irgendeiner Hängepartie. Wir wollen zeitnah Zwischenentscheidungen treffen.“ Der FDP läge viel daran, dass Deutschland handlungsfähig bleibe. „Noch ist es aber zu früh für den nächsten Schritt.“ Der FDP gehe es weiter um Inhalte, sagte Wissing mit Blick auf die Debatten um den wankenden CDU-Chef Armin Laschet. Man nehme die Forderungen über eine personelle Neuaufstellung in der CDU zur Kenntnis, sagt Wissing. „Das hat keine Auswirkung auf unsere Arbeit“, betont er.

SPD bereit zu Dreiergesprächen

Zuvor hatte die FDP bereits mit der SPD über die Chancen für eine mögliche Ampel-Koalition gemeinsam mit den Grünen gesprochen. Auch SPD und Grüne haben sich zu einer ersten Sondierungsrunde getroffen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte danach, dass die Sozialdemokraten jetzt zu Gesprächen in Dreierrunde mit FDP und Grünen bereit seinen. In der Union werde man nach den Gesprächen am Dienstag entscheiden „ob und wie es weitergeht“, sagte Ziemiak.

Für den schwer unter Druck stehenden Unionskanzlerkandidaten Laschet gilt ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen - benannt nach den Flaggenfarben Schwarz, Grün, Gelb - als quasi einzige Chance, sich und die Union doch noch ins Kanzleramt zu retten. An diesem Dienstag sind Gespräche der Union mit den Grünen geplant.

Die Sondierungs-Teams

Die CDU tritt bei den geplanten Gesprächen mit der FDP und den Grünen mit einem zehnköpfigen Team an. Neben Laschet und Generalsekretär Paul Ziemiak sind dabei: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, die fünf stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner, Silvia Breher, Volker Bouffier, Jens Spahn und Thomas Strobl sowie die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, Daniel Günther und Reiner Haseloff. Die CSU schickt Parteichef Markus Söder, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Markus Blume, CSU-Vize Dorothee Bär und den parlamentarischen Geschäftsführer der Landesgruppe, Stefan Müller in die Gespräche.

Die FDP hat ein zehnköpfiges Team aufgestellt: Parteichef Christian Lindner, Generalsekretär Volker Wissing, Marco Buschmann, Nicola Beer, Johannes Vogel, Lydia Hüskens, Bettina Stark-Watzinger, Michael Theurer, Harald Christ und Moritz Körner.

RND/dpa