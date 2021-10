Hamburger Physik-Nobelpreisträger: „In letzter Zeit war ich ein bisschen faul“

Berlin. Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann und den Japaner Syukuro Manabe sowie den Italiener Giorgio Parisi.

Der Preis geht zur Hälfte an Hasselmann und den Meteorologen und Klimatologen Manabe, die mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt hätten.

Der italienische Physiker Parisi werde für seine revolutionären Beiträge zur Theorie ungeordneter Stoffe und zufälliger Prozesse geehrt, teilte die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Hasselmann konnte sein Glück gar nicht fassen. „Ich bin noch ganz überrascht. Ich will gar nicht aufwachen, für mich ist das ein schöner Traum“, sagte der 89-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters. „Ich bin ja jetzt pensioniert und in letzter Zeit war ich ein bisschen faul. Ich freu mich über die Ehre. Die Forschung geht weiter.“

Wie er den Nobelpreis feiern werde, wisse er noch nicht richtig, sagte er der schwedischen Nachrichtenagentur TT. „Zuerst muss ich Luft holen und sehen, was passiert.“

Der Wissenschaftler war von 1975 bis 1999 Direktor am Max-Planck-Institut (MPI) für Meteorologie in Hamburg. Dort knallten auch die Sektkorken. Die Max-Planck-Gesellschaft reagierte mit einem Smiley-Sturm auf die Bekanntgabe „seines“ Preisträgers. „We are speechless“ – „wir sind sprachlos“ twitterte das Institut kurz nach der Bekanntgabe.

Die Helmholtz-Klima-Initiative gratuliert auch und erklärt gleich mit, worum es eigentlich geht.

Auch die Umweltschutzorganisation WWF zeigte sich froh über die Preisträger. „Die 3 Wissenschaftler trugen u.a. mit bahnbrechenden Beiträgen zu unserem Verständnis komplexer physikalischer Systeme des Erdklimas bei.“

Der Chef der UN-Wetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, sieht den diesjährigen Physik-Nobelpreis für Klimamodellierer nicht nur als Anerkennung für Forscher, sondern auch als Auftrag für Politiker. „Das ist ein neuerlicher Beweis, dass Klimawissenschaft hoch angesehen ist und hoch angesehen werden sollte“, sagte er am Dienstag in Genf.

Obwohl fast alle Staatschefs den Klimawandel inzwischen als massives Risiko betrachteten, mangele es an konkreten Gegenmaßnahmen. „Es ist klar, dass die Ziele höher gesteckt werden müssen“, sagte Taalas. „Wir können nicht weitere Jahrzehnte warten.“

Physik-Nobelpreisträger Giorgio Parisi hält den Kampf gegen die Klimakrise wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz COP26 für äußerst dringend.

„Es ist klar, dass wir für künftige Generationen jetzt sehr schnell handeln müssen“, sagte der Italiener am Dienstag, als er während der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger in der Kategorie Physik in der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften telefonisch mit Reportern sprach. Es sei sehr dringend, dass klare und sehr kraftvolle Entscheidungen getroffen würden.

mit dpa/reuters

Von Thoralf Cleven/RND