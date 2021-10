Scholz mit knappem Statement: Donnerstag starten Sondierungen mit FDP und Grünen

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich in einer Pressekonferenz zu den ersten Sondierungsgesprächen mit der SPD geäußert. „Wir werden Gespräche zu dritt beginnen mit der FDP und den Grünen“, sagte Scholz bei einem kurzen Statement in Berlin.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben uns einen Auftrag gegeben, eine gemeinsamem Regierung zu bilden“, so der Kanzlerkandidat der SPD. Das sei auch in neuesten Umfragen deutlich abzulesen. „Es ist jetzt an uns, das auch umzusetzen.“ Am Donnerstag gehe es dann los mit den Sondierungen. Er gehe zuversichtlich in die Gespräche, betonte Scholz.

„Ich bin sehr zuversichtlich und überzeugt, dass es uns gelingen wird eine Gesellschaft des Respekts zu formen“, sagte SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Man habe „eine gemeinsame Vorstellung davon, wie dieses Land gut in die Zukunft kommen kann“, ergänzte ihr Vorsitz-Kollege Norbert Walter-Borjans.

FDP und Grüne wollen weiter mit SPD sprechen

Zuvor hatten die Grünen und die FDP signalisiert, die Koalitionsgespräche in Richtung einer Ampel weiterführen zu wollen. FDP-Chef Christian Lindner schloss eine Ampel-Koalition jedoch nicht ganz aus. CSU-Chef Markus Söder zeigte sich enttäuscht: „Jetzt herrscht Klarheit. Die Ampel ist Nummer eins“, sagte er. Er und die Union seien auf die weitere Regierungsbildung gespannt.

