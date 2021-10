Trotz Chaos und Pannen: Berliner Wahl wird nicht wiederholt

Die Berliner Abgeordnetenhauswahl wird offenbar nicht wiederholt. Innensenator Andreas Geisel sagte, Stand heute müsse die Wahl nicht wiederholt haben. Das habe aber der Senat nicht zu entscheiden, sondern unter anderem Wahlausschüsse. Aufklärung müsse weiter betrieben werden, betonte Geisel.

Unregelmäßigkeiten in Berlin am Wahltag seien „nicht mandatsrelevant“ oder wahlverfälschend gewesen, so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Bereits vor einigen Tagen hatte die Landeswahlleiterin Petra Michaelis ihr Amt zur Verfügung gestellt. Dem werde der Berliner Senat nachkommen, sagte Müller.

In Berlin brach bei der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl Chaos aus. Corona-Auflagen, Berlin-Marathon und Wahlzettelpannen hatten am Wahlsonntag Verzögerungen und Frust ausgelöst. Erste Ergebnisse wurden in einigen Berliner Wahlbezirken geschätzt.

RND/scs/am