Österreich: Kanzler Schallenberg will Kurs seines Vorgängers Kurz fortführen

Wien. Österreichs neuer Bundeskanzler Alexander Schallenberg will den politischen Kurs seines zurückgetretenen Vorgängers Sebastian Kurz (beide ÖVP) innerhalb der konservativ-grünen Regierung fortsetzen. Selbstverständlich werde er als Kanzler in enger Abstimmung mit Kurz vorgehen, sagte Schallenberg in seiner Regierungserklärung am Dienstag im Parlament.

Er wiederholte bei der Sondersitzung exakt seine Worte vom Vortag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Vereidigung. Die enge Kooperation mit Kurz begründete Schallenberg damit, dass dieser schließlich Parteiobmann und Fraktionschef sei und die Volkspartei mit ihm und seinem Kurs die vergangenen Wahlen klar gewonnen habe.

In Richtung des Koalitionspartners, den Grünen, sei die Hand ausgestreckt, sagte Schallenberg, „um die entstandenen Gräben zu überwinden und die inhaltliche Arbeit der letzten eineinhalb Jahre fortzusetzen“. Die Grünen bezeichneten die Regierungskrise als überwunden und wollen zügig die nächsten Projekte angehen. „Ja, wir haben die Hände schon ausgestreckt“, sagte Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler. Kritik kam von der Opposition. Die Regierungsumbildung sei eine Farce, sagte die Vorsitzende der Sozialdemokraten (SPÖ), Pamela Rendi-Wagner. Kurz, den sie als „Schattenkanzler“ bezeichnet, ziehe weiterhin die Fäden. Schallenberg sei ein Kanzler von „Kurz“ Gnaden“. „Wer blind folgt, kann nicht führen.“

Hausdurchsuchungen lösten Regierungskrise aus

Das Bündnis aus ÖVP und Grünen stand nach den bekanntgewordenen Ermittlungen gegen Kurz auf der Kippe. Auslöser der Krise waren Hausdurchsuchungen, unter anderem im Kanzleramt, die auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erfolgten. Die Justiz ermittelt gegen Kurz wegen dem Verdacht der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Nachdem die Vorwürfe publik wurden, sprachen die Grünen Kurz die Amtsfähigkeit ab. Sie verlangten von der ÖVP eine „untadelige Person“ zu finden, die das Amt des Kanzlers übernehmen kann. Die Regierungsmannschaft der ÖVP drohte anfangs damit zurücktreten, sollte Kurz nicht mehr an der Spitze der Regierung stehen. Der Wechsel von Kurz zu Schallenberg hat die Wogen nun geglättet und die Regierungskrise beendet.

Als innenpolitische wichtigste Priorität bezeichnete Schallenberg die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das Land befinde sich in einer sehr volatilen Phase, sagte Schallenberg. „Noch sehen wir die Pandemie nicht im Rückspiegel und wir müssen den beginnenden Wirtschaftsaufschwung bestmöglich begleiten.“ So rasch wie möglich müsse nun die ausverhandelte Steuerreform in die Tat umgesetzt werden, sagte er. Zudem sollen die begonnenen Reformen im Bereich Pflege und Arbeitsmarkt fortgesetzt werden.

Kanzler Schallenberg will illegale Migration unterbinden

Auch im Bereich der Migration will der neuen Kanzler den Kurs fortsetzen. „Wir werden einerseits in Krisensituationen großzügig vor Ort helfen, aber gleichzeitig illegale Migration nach Österreich entschieden unterbinden“, sagte Schallenberg, der wie sein Vorgänger für eine harte Asylpolitik steht. Wichtigste Aufgabe sei es, dass die seit der Flüchtlingskrise 2015 nach Österreich gekommenen Menschen die Sprache lernen, integriert werden und am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.

RND/Reuters