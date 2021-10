Tödliche Attacke in Norwegen: Polizei schließt Terrormotiv nicht aus – Tatverdächtiger zum Islam konvertiert

Kongsberg. Am Mittwochabend war der 37-jährige Däne, der in Kongsberg lebte, mit Pfeil und Bogen bewaffnet durch die südnorwegische Kleinstadt gezogen. Er tötete dabei fünf Menschen und verletzte zwei weitere. Etwa eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf, der um 18.13 Uhr bei der örtlichen Polizei einging, wurde der Täter von der Polizei gestellt und festgenommen. Laut Polizeibericht habe sich der Bogenschütze durch ein großes Gebiet in der Innenstadt von Kongsberg bewegt und an verschiedenen Orten Pfeile auf Menschen geschossen.

Bei einer Pressekonferenz der norwegischen Polizei am Donnerstagmorgen gab die Polizei weitere Details bekannt.

Amokläufer war Einzeltäter

Es habe sich um eine Einzeltat gehandelt, so die Polizei. Nach mehreren Telefonanrufen von Bürgern sei die Polizei um 18.18 vor Ort gewesen. Der Schütze habe auch auf die Beamten gezielt und geschossen. Der Zugriff der Beamten sei um 18.42 Uhr erfolgt. Es handle sich um einen dänischen Staatsbürger, der in Kongsberg lebte. Vier der Todesopfer seien Frauen, eines sei männlich. Alle seien im Alter von 50 bis 70 Jahren gewesen, sagte Ole Bredrup Sæverud von der norwegischen Polizei.

Bei der Tat habe der Mann mehrere Waffen verwendet, sagte Sæverud während der Pressekonferenz. Pfeil und Bogen seien nur eine der verwendeten gewesen. Weitere Angaben zu den anderen Waffen, die zum Einsatz gekommen sein könnten, machte er nicht.

In den sozialen Netzen seien etliche dramatische Filme und Bilder des Amoklaufes aufgetaucht, so der Polizeibeamte. Das sei respektlos und zu unterlassen, appellierte Sæverud an die Öffentlichkeit.

Verdächtiger wegen islamistischer Radikalisierung 2020 im Visier der Ermittler

Der 37-jährige Däne sei zum Islam konvertiert, sagte Ole Bredrup Sæverud. 2020 habe es Beschwerden über eine zunehmende Radikalisierung des Mannes gegeben, die Polizei sei deshalb in Kontakt mit dem Mann gewesen. 2021 habe es derlei Beschwerden allerdings nicht gegeben, so Sæverud. Die Motivlage sei allerdings noch unklar, ein Terroranschlag nicht auszuschließen.

Die Pflichtanwältin des Mannes gab an, dass der mutmaßliche Täter mit den Polizeibehörden kooperieren und aussagen wolle. „Er gibt die Tatsachen zu, es ist aber unklar, ob er eine kriminelle Schuld einräumt“, sagte Polizeianwältin Ann Irén Svane Mathiassen. Der Tatverdächtige sei allerdings polizeibekannt, so die Anwältin.

Opfer in Weingeschäft ermordet

Wie die Zeitung „Verdens Gang“ in einer Livesendung berichtete, wurde eines der Opfer in einem Weingeschäft umgebracht. Ob sich daraus ein islamistisches Motiv ableiten ließe, sei aber bisher noch nicht erwiesen. Es würden weiterhin unterschiedliche Motive untersucht.

Norwegens neuer Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, der sein Amt zeitgleich mit der Pressekonferenz um 10 Uhr am Donnerstagmorgen antrat, sagte: „Was bisher bekannt wurde, ist grauenvoll. Es ist wirklich erschütternd sich vorzustellen, was die Menschen durchleben mussten.“

