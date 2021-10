Rot-Grün-Rot in Berlin vor Koalitionsverhandlungen: „Es wird noch einige harte Gespräche brauchen“

Berlin. In Berlin stehen SPD, Grüne und Linke vor Gesprächen für ein neues Bündnis. Die drei Parteien wollen ab Mitte der Woche über den Rahmen einer neuen Koalition verhandeln.

Grundlage ist ein Papier mit 19 Leitlinien für die künftige Zusammenarbeit. Auftakt für die Verhandlungen ist für Mittwoch oder Donnerstag vorgesehen. Zuvor müssen noch Parteigremien zustimmen. Die Sitzungen der Landesvorstände der von Franziska Giffey geführten SPD und der Linken sowie des Grünen-Landesausschusses sind am Montag geplant.

Die SPD-Spitzenkandidatin Giffey verteidigte am Wochenende die Entscheidung für Koalitionsgespräche mit Grünen und Linken. „Wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht, aber am Ende der Gespräche dann entschieden, dass wir in dieser Konstellation die größten Chancen für eine erfolgversprechende und auch erfolgreiche und stabile Regierung haben“, sagte Giffey im RBB-Inforadio.

Giffey: Sondierungspapier, „das eine ganz klare sozialdemokratische Handschrift trägt“

„Für mich ist wichtig und das war auch in den Sondierungen ganz entscheidend, dass wir so viele wie möglich sozialdemokratische Punkte auch schaffen durchzubekommen.“ Es sei ein Sondierungspapier verabschiedet worden, „das eine ganz klare sozialdemokratische Handschrift trägt“.

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hält einen Abschluss der Verhandlungen bis Ende November für möglich. „Das ist sportlich, das ist ganz schön knapp. Aber ich glaube, dass wir es hinkriegen werden, weil wir uns schon kennen und nicht bei null anfangen“, sagte Jarasch der Deutschen Presse-Agentur. Am anspruchsvollsten sei die Frage von finanziellem Rahmen und Priorisierung.

„Im letzten Koalitionsvertrag standen doch sehr viele Dinge drin, von denen wir wussten, dass wir sie vermutlich nicht alle ausfinanzieren können“, sagte sie. Diesmal müsse es wegen des durch Corona bedingten strukturellen Minus von zwei Milliarden Euro im Haushalt von Anfang an mehr Haushaltsklarheit und -wahrheit geben. „Da wird es noch einige harte Gespräche brauchen.“

Linken-Chefin Schubert: Enteignung von Wohnungskonzernen „juristisches Neuland“

Linke-Landeschefin Katina Schubert sprach im „Tagesspiegel“ von einer „guten Grundlage, um in Verhandlungen einzusteigen und ich glaube, dass wir ein tragfähiges Programm für fünf Jahre hinbekommen“. Schubert verteidigte den vereinbarten Weg in der Frage der Enteignung großer Wohnungskonzerne. „Wir betreten juristisches Neuland“, sagte Schubert. „Es muss jetzt genau ausgearbeitet werden, wie es juristisch und dann auch praktisch funktioniert.“

Die Pläne sind beim Mieterverein und bei der Enteignungsinitiative auf Kritik gestoßen. Von Enttäuschung und Verzögerungstaktiken war in Mitteilungen die Rede. „Von dem versprochenen gesellschaftlichen Aufbruch und Fortschritt ist beim Wohnen, Mieten und Bauen so gut wie nichts zu erkennen“, hieß es beim Berliner Mieterverein. „Stattdessen ist weitgehend Stillstand zu erwarten, weil keine Lösungen für die massiven Probleme angeboten werden“, sagte Geschäftsführer Reiner Wild. Mieter und Mieterinnen würden weiterhin mit vollkommen unzureichenden Schutzregelungen abgespeist.

Klare Mehrheit entschied sich für Enteignung

Die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ will die „durchschaubare Verzögerungstaktiken nicht hinnehmen“. In einer Demokratie sei es geboten, den Willen der Bevölkerung zu respektieren. „Und das heißt in dem Fall: Jetzt wird vergesellschaftet!“ Bei dem Volksentscheid hatte sich eine klare Mehrheit für eine Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen. Die Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes müsse im Koalitionsvertrag festgehalten werden, forderte die Initiative.

SPD, Grüne und Linke wollen den Wohnungsneubau „mit höchster Priorität“ voranbringen. Ziel sind 20 000 neue Wohnungen pro Jahr. An einem Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen sollen sich städtische Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und private Wohnungsunternehmen beteiligen. Zum Volksentscheid wurde vereinbart, eine Expertenkommission einzusetzen, die innerhalb eines Jahres Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Umsetzung prüfen soll.

CDU-Chef Wegner: „In Berlin regiert bereits seit fünf Jahren das Chaos“

Die Berliner CDU hat vor den voraussichtlich in der kommenden Woche beginnenden Koalitionsverhandlung von SPD, Grünen und Linken in der Hauptstadt scharfe Kritik an der erneuten Regierungsbildung durch die drei Parteien geübt. „In Berlin regiert bereits seit fünf Jahren das Chaos“, sagte Berlins CDU-Landeschef und Fraktionsvorsitzender Kai Wegner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Montag).

„Chaos in den Bürgerämtern, Chaos am Flughafen BER, Chaos auf Berlins Straßen. Niemand im rot-rot-grünen Senat will dafür die Verantwortung tragen und doch schickt sich diese Koalition des Unvermögens gerade an, in eine Fortsetzung zu gehen. Berlin braucht einen Neustart und kein Weiter-so“, so der CDU-Politiker. Er verwies auf die letzten Unregelmäßigkeiten bei den Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Bezirksversammlungen am 26. September. „Berlin hat noch nie ein Wahlchaos solchen Ausmaßes erlebt. Das Durcheinander am Wahlsonntag verursachte bundesweit Kopfschütteln über die deutsche Hauptstadt“, sagte Wegner.

Die zahlreichen Pannen und Probleme bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sollen ein juristisches Nachspiel haben. Die Landeswahlleitung hatte vergangenen Donnerstag angekündigt, Einspruch gegen Wahlergebnisse beim Berliner Verfassungsgerichtshof in zwei Wahlkreisen einzulegen. „Es wird sicherlich nicht der letzte berechtigte Protest bleiben“, sagte Wegner dem RND. „Alle Wahlpannen und Unregelmäßigkeiten müssen aufgearbeitet werden. Daraus müssen auch Konsequenzen für die nächsten Wahlen gezogen werden. Ein solches Desaster darf sich nicht wiederholen.“

FDP-Chef Meyer: „Manifest des Weiter-So“

FDP-Landeschef Christoph Meyer nannte das Sondierungspapier „ein in Schrift gegossenes Manifest des Weiter-So“. Giffey bleibe auf allen Themenfeldern hinter den Erwartungen zurück, die sie selbst geweckt habe. „Die Linkskoalition startet, wie sie geendet ist - nur, dass diesmal unklar ist, wer dieses Bündnis eigentlich führt“, hieß es in einer Mitteilung.

Mit den anstehenden Koalitionsverhandlungen kommt auf SPD, Grüne und Linke nach den Worten des Politikwissenschaftlers Stephan Bröchler noch einiges zu. Die drei Parteien hätten sich zwar auf Leitlinien verständigt. „Aber mit der Aufnahme der Koalitionsgespräche beginnt erst die eigentliche Kärrnerarbeit für Rot-Grün-Rot“, sagte Bröchler, der an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt gehe es darum, mit dem Koalitionsvertrag den Plan für die zukünftige Regierungsarbeit auszuformulieren.

„Da wird es auch immer noch zu Konflikten kommen“, sagte Bröchler. „Mit den Sondierungsverhandlungen ist ein wichtiger Teilschritt gegangen, aber der rote Faden, der muss noch geknüpft werden.“

