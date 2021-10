Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin: Erneute Flucht soll verhindert werden

Itzehoe. Der Prozess gegen die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig beginnt am Dienstag erneut. Vor dem Landesgericht Itzhoe soll die Anklage gegen Irmgard F. verlesen werden. Der heute 96-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in mehr als zehntausend Fällen vorgeworfen.

Die Beschuldigte war vor dem ersten Verhandlungstag am 30. September geflohen. Wie die Kieler Nachrichten (KN) berichteten, hatte sich Irmgard F. mit einem Taxi aus ihrem Altenheim in Quickborn Richtung Hamburg abgesetzt. Die Seniorin wurde in der Hansestadt von der Polizei gestellt und kam zwischenzeitlich in U-Haft.

Systematische Tötung

Die Behörden bereiten sich demnach darauf vor, einen weiteren Ausnahmefall an dem Prozessstandort zu verhindern. „Es ist sichergestellt, dass sie am Dienstag vor Ort erscheint“, sagt ein Sprecher gegenüber den KN. An dem Verfahren habe sich trotz des zwischenzeitlichen Haftbefehls nicht viel verändert. Laut den KN kündigten zudem Vertreter aus dem rechtsextremem Spektrum ihrem Besuch bei dem Prozess an.

Irmgard F. wird vorgeworfen, als Sekretärin in der Lagerkommandantur des KZ Stutthof zwischen 1943 und 1945 an der systematischen Tötung an Juden, polnischen Partisanen und sowjetischen Gefangenen mitgewirkt zu haben. Die Angeklagte beteuert, sie sei unschuldig. Bis zum Sommer 2022 sind 27 Verhandlungstermine angesetzt.

