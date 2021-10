Mord an britischem Politiker: Debatte um ein Gesetz in seinem Namen

London. Es war ein düsterer Wochenstart in Westminster. Die Kirche der St. Margaret‘s Church war voll besetzt, als britische Abgeordnete und die Mitglieder des House of Lords am Montagabend des getöteten konservativen Parlamentsabgeordneten David Amess gedachten. Die Trauer der Anwesenden, sie äußerte sich unterschiedlich: Manche weinten, andere waren wütend.

Der 69-jährige Politiker war am vergangenen Freitag während einer Bürgersprechstunde in dem Küstenort Leigh-on-Sea erstochen worden. Verdächtigt wird ein 25-Jähriger aus dem Norden Londons. Die Behörden gehen mittlerweile davon aus, dass sich der junge Mann, der einer muslimischen Familie mit somalischen Wurzeln entstammt, selbst radikalisiert und die Tat seit längerer Zeit geplant hatte.

Der Anschlag gegen den Politiker wird von der Polizei mittlerweile als Verbrechen gegen den britischen Staat und die Ermittlungsbehörden gewertet. Medien berichten außerdem, dass Amess zum Opfer wurde, weil der mutmaßliche Täter eher zufällig dort Einlass in die Bürgersprechstunde bekam. Tatsächlich scheint es also so, als hätte es auch jeden anderen Politiker treffen können.

„David-Gesetz“ ist im Gespräch

Dieser Umstand verstärkt die Sorge vieler Abgeordneten darüber, wie es um ihre eigene Sicherheit steht. Schon am Wochenende wurden die Forderungen nach einem besseren Schutz für die Beamten lauter – sowohl, wenn es um Begegnungen mit Bürgern geht, als auch im Internet. Denn hier werden diese schon seit Jahren zum Ziel von Drohungen und Beleidigungen.

Menschen, die Amess nahestanden, betonen, dass auch er sich über den rauer werdenden Ton Sorgen gemacht habe. In diesem Zusammenhang ist nun das sogenannte David-Gesetz im Gespräch. Dieses soll Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, besser vor Übergriffen in den sozialen Medien schützen. In diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, die Anonymität von Nutzern im Internet aufzuheben.

Der konservative Parlamentsabgeordnete Mark Francois, der Amess als einen seiner besten Freunde bezeichnet, sagte am Dienstag, dass er seine verbleibende Zeit im Parlament dafür nutzen werde, dafür zu sorgen, dass die Gesetze zur Kontrolle der sozialen Medien überarbeitet werden.

Ihm sei danach, den Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Jack Dorsey, der den Nachrichtendienst Twitter leitet, „vor das Parlament zu schleifen“, sodass „sie uns in die Augen sehen und sich für ihr Handeln oder eher ihr Nicht-Handeln rechtfertigen müssen, welches sie noch reicher macht, als sie ohnehin schon sind“.

Konkret forderte Mark Francois, dass die Regierung das geplante Gesetz zum Umgang mit „Onlineschäden“ radikal verschärfen soll, um Trollen das Handwerk zu legen. Diese und andere Menschen, die das Internet missbräuchlich nutzen, sollen sich nicht mehr hinter Pseudonymen verstecken können, sagte der 51-Jährige. Bei diesem Anliegen unterstützt wird er laut Medienberichten unter anderem von der konservativen Innenministerin Priti Patel.

Expertinnen und Experten zeigten sich angesichts dieser Vorschläge besorgt. Sie betonten, dass die Aufhebung der Anonymität Whistleblower und prodemokratische Aktivistinnen und Aktivisten in autoritären Staaten in Gefahr bringen könne. Der frühere Chef von Twitter in Europa, Bruce Daisley, betonte, dass das bloße Löschen von Konten viele Probleme in den sozialen Medien nicht lösen würde.

Labour-Oppositionschef Keir Starmer machte außerdem darauf aufmerksam, dass sich das Verbrechen gegen Amess nicht im Internet, sondern im Rahmen eines öffentlichen Treffens ereignet hat.

Von Susanne Ebner/RND