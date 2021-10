Mützenich: Bei Koalitionsgesprächen nicht über Amt des Bundespräsidenten verhandeln

Berlin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich dagegen ausgesprochen, das Amt des Bundespräsidenten zum Gegenstand der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP zu machen. „Sie wissen, wie groß die Hochschätzung in der Bevölkerung für den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist“, sagte er am Mittwoch nach einer Sitzung des SPD-Fraktionsvorstands. „Deswegen kann ich nur empfehlen, in den Gesprächen dieses höchste Staatsamt mit einer so hohen Anerkennung für den jetzigen Bundespräsidenten nicht zum Gegenstand noch von weiteren politischen Debatten zu machen.“

Mützenich erklärte zudem, der Fraktionsvorstand habe sich einstimmig für die Nominierung der Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas als Bundestagspräsidentin ausgesprochen. Er lobte Bas als starke Persönlichkeit, die über die nötige Leitungs- und parlamentarische Erfahrung verfüge.

Um diese Personalie hatte die SPD lange gerungen. Zunächst war spekuliert worden, Mützenich selbst könne für das zweithöchste Amt im Staat aufgestellt werden. Dann jedoch wären alle fünf Verfassungsorgane von Männern geführt worden. In diesem Zusammenhang war auch spekuliert worden, Steinmeier müsse womöglich zugunsten einer Frau auf das Amt des Bundespräsidenten verzichten. Die Wahl des Bundespräsidenten steht im Februar 2022 an.

RND/dpa