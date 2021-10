Haiti: Entführer von Missionaren drohen mit Tötung von Geiseln

Port-au-Prince. Nach der Entführung von christlichen Missionaren aus den USA und Kanada in Haiti hat die verantwortliche Verbrecherbande gedroht, die Gefangenen zu töten. Wenn das geforderte Lösegeld nicht gezahlt werde, werde man die Geiseln ermorden, sagte der Anführer der Gang 400 Mawozo, Wilson Joseph, am Donnerstag in einem Video. „Ich schwöre, dass ich eine Kugel in die Köpfe dieser Amerikaner jagen werde, wenn ich nicht bekomme, was ich fordere.“

Die Missionare gehören einer christlichen Organisation aus den USA an und hatten gerade ein Waisenhaus in Haiti besucht, als sie am vergangenen Samstag entführt wurden. Der Gruppe gehören 16 Amerikaner und ein Kanadier an.

Verschleppt wurden auch fünf Kinder, darunter ein acht Monate altes Baby. Nach Angaben der Organisation fordert die Verbrecherbande eine Million US-Dollar für jedes der Entführungsopfer. Allerdings war unklar, ob auch die fünf Kinder mitgezählt wurden.

RND/AP