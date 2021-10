Diplomat: Massive Fluchtbewegung aus Afghanistan in Türkei bleibt bislang aus

Istanbul. Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan sieht der EU-Botschafter in Ankara noch keine massive Fluchtbewegung in die Türkei. Es überquerten zwar Afghanen illegal die Grenze aus dem Iran, aber es gebe „keinen signifikanten Anstieg“, sagte der Leiter der EU-Delegation in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, der Deutschen Presse-Agentur. Er berief sich dabei unter anderem auf Quellen im Innenministerium und in Hilfsorganisationen.

Die Türkei ist schon seit Jahren sowohl Ziel- als auch Transitland für afghanische Flüchtlinge. Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August war eine neue Fluchtbewegung in die Türkei erwartet worden. Neben den 3,6 Millionen Syrern leben offiziellen Angaben zufolge 300.000 Menschen aus Afghanistan in der Türkei. Die türkische Regierung hatte mehrmals deutlich gemacht, dass sie keine weiteren Geflüchteten aufnehmen wolle. Um über den Iran kommende Migranten abzuhalten, baut das Land an der Ostgrenze derzeit eine Mauer.

Situation der Afghanen prekär

„Zurzeit nehme ich eher eine türkische Politik wahr, die darauf zielt, die Anzahl der Afghanen, die ins Land kommen, so gering wie möglich zu halten“, so Meyer-Landrut. Die Situation der afghanischen Flüchtlinge sei prekärer als die der Syrer - auch, weil viele nicht registriert seien. Die türkische Regierung gehe seiner Ansicht nach davon aus, dass eine großzügige Registrierung andere Afghanen dazu einladen würde, auch zu kommen.

Die Frage einer neuen Fluchtbewegung werde sich auch angesichts der humanitären Lage in Afghanistan erst wieder im Frühjahr stellen, sagte Meyer-Landrut. Im Winter sei die bergige Grenzregion zum Iran zu Fuß ohnehin kaum passierbar.

Die humanitäre Lage in Afghanistan spitzt sich weiter zu. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes wird nach Einschätzung der UN ab November nicht ausreichend zu Essen haben.

RND/dpa