Ohne Gegenkandidaten: WHO-Generaldirektor Tedros bewirbt sich um zweite Amtszeit

Genf. Der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bewirbt sich um eine zweite Amtszeit von fünf Jahren an der Spitze der UN-Organisation.

Gegenkandidaten gebe es nicht, erklärte die Weltgesundheitsorganisation am Freitag in Genf. Die Bewerbungsfrist für eine Kandidatur lief bereits am 23. September aus. Der Generaldirektor wird auf der nächsten Vollversammlung der WHO im Mai gewählt.

Der aus Äthiopien stammende Tedros ist der erste Afrikaner an der Spitze der WHO. Er koordinierte die Reaktion der Organisation auf die weltweite Corona-Pandemie. Tedros ist Biologe und spezialisiert auf Infektionskrankheiten, seinen Doktortitel erwarb er im Fachbereich kommunale Gesundheit. Damit ist er auch der erste WHO-Chef, der kein Arzt ist.

Der frühere äthiopische Gesundheits- und Außenminister Tedros, der sich stets mit seinem Vornamen anreden lässt, kann auf die Hilfe von Deutschland und Frankreich zählen, die kurz nach Ablauf der Nominierungsfrist ihre Unterstützung für ihn ankündigten.

