Zehn Jahre danach: Was ist von der Occupy-Bewegung geblieben?

New York. Als Micah White am 13. Juli 2011 zum ersten Mal den Hashtag #occupywallstreet auf dem Nachrichtendienst Twitter verwendete, hätte er sich niemals träumen lassen, was Monate später daraus werden würde. White war damals beim kanadischen Magazin „AdBusters“ für soziale Medien zuständig und wollte eigentlich nur eine Idee anstoßen – nämlich, dass es auch im Westen an der Zeit wäre, nach dem Vorbild des Arabischen Frühlings einen hochsymbolischen öffentlichen Platz zu besetzen.

Dass die Idee sich schließlich auf 82 Länder ausbreiten und Millionen von Menschen im Protest gegen den Finanzkapitalismus mobilisieren würde, konnte White damals nicht ahnen. „Es war phänomenal“, sagt er heute. Und doch bezeichnet er das, was er damals begonnen hatte, als „konstruktiven Fehlschlag“.

White, der damals 29 Jahre alt war, geht es wie vielen seiner Generation, den Millenials, die seinerzeit in Nordamerika und Europa die bankenkritische Bewegung getragen haben. Er ist ernüchtert von dem, was sich zwischen September 2011 und dem Ende jenes Jahres in New York, London, Berlin und anderswo abspielte. Die idealistische Energie der Bewegung verpuffte, Occupy verlief im Sand. Die Mächtigen dieser Welt machten scheinbar unbeeindruckt weiter wie bisher. Das kurzzeitige Gefühl, etwas bewegen zu können, wich der Ohnmacht, nachdem besetzte öffentliche Plätze von Manhattan bis Paris geräumt worden waren.

„Wir hatten keinen funktionierenden Begriff echten sozialen Wandels“, sagt White heute. „Wir haben gedacht, es reicht, wenn wir Millionen auf die Straße bekommen. Wir dachten, die Mächtigen müssen doch hinhören.“ Wie sich herausstellte, mussten sie das nicht.

Was schafft sozialen Wandel?

White folgt deshalb jetzt einer neuen Philosophie sozialen Wandels. Er ist in eine 280-Einwohner-Gemeinde im US-Bundesstaat Oregon gezogen und bewirbt sich dort um das Bürgermeisteramt. Anstatt die Weltrevolution mit einem großen Streich anzuzetteln, arbeitet er an einer Revolution von unten – Dorf für Dorf, Gemeinde für Gemeinde. „Ich glaube fest daran, dass wir eine Bewegung schaffen können, die in vielen ländlichen Gemeinden Wahlen gewinnt. Ich glaube, wir können auf dieser Ebene echte Veränderung herbeiführen“, sagt er.

Es klingt ein wenig wie der Marsch durch die Institutionen, dem sich viele aus der 68er-Generation nach dem Abebben der Studentenproteste jener Zeit verschrieben hatten. Zu dieser Generation gehört auch der 1942 geborene Kalle Lasn, ehemals politischer Partner von White und Gründer von „AdBusters“. Ausgerechnet der ältere der beiden weigert sich, seinen Traum vom großen Wurf aufzugeben. Lasn bezeichnet die damalige Zeit als „großen Erfolg“. Wie als Student im Paris der Sechzigerjahre habe er 2011 gespürt, dass es möglich sei, die Machtverhältnisse zu ändern und einen Systemwandel herbeizuführen. Er glaubt, dass eine ganze Generation diese revolutionäre Energie mitbekommen habe und nun in sich trägt.

Der Klimagipfel als Nagelprobe

So redet der 79-Jährige noch immer feurig von der Weltrevolution, die nun, ganz sicher, unmittelbar bevorstehe. Der Zorn der jungen Generation, die angesichts des Klimawandels noch immer von Occupy beseelt sei, sei kurz vor dem Siedepunkt. „Es wird in den nächsten Monaten etwas Großes passieren“, verkündet er. Wenn der Klimagipfel von Glasgow, der an diesem Wochenende beginnt und knapp zwei Wochen dauert, erneut ergebnislos verlaufe, dann sei die Wut der Generation Occupy nicht mehr zu bändigen.

Man muss freilich skeptisch sein, ob nach dem Klimagipfel von Glasgow eine Weltrevolution ausbricht, wie der Politromantiker Lasn sich das wünscht. Dass Mitte November die Regierungen in Washington, Berlin und Moskau von Demonstrantinnen und Demonstranten gestürzt werden, ist schwer vorstellbar.

Doch auch Whites Einschätzung, dass die Zeit des großen Straßenspektakels vorbei sei und der einzige Weg für grundlegenden sozialen Wandel heute nur über die Lokalpolitik führe, erscheint nicht minder unrealistisch. Man muss nur auf die weltweiten Proteste gegen rassistische Polizeigewalt im vergangenen Jahr schauen, um zu erkennen, dass die neue, junge Linke weder resigniert noch verbittert ist. Und ineffektiv war sie 2020 auch nicht – auch wenn Lasn bemängelt, dass die Black-Lives-Matter-Bewegung nicht den kompletten Systemumsturz zum Ziel hatte.

Um zu verstehen, wie Occupy zehn Jahre später nachwirkt, lohnt es sich, diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die damals ihre Jobs oder Studiengänge auf Eis gelegt haben, um wochenlang im New Yorker Zuccotti Park oder an der Vancouver Art Gallery zu zelten und an Versammlungen teilzunehmen.

Die Energie von damals begeistert viele noch heute

So schrieb kürzlich Rebecca Nathanson im britischen „Guardian“ einen berührenden Text darüber, wie die Protestbewegung ihr Leben und das ihrer Generationsgenossinnen verändert hat. „Occupy hat eine Generation politisiert – eine, die unter George Bush aufgewachsen ist und ihre Hoffnungen an Barack Obama geknüpft hat. Und die sich verraten fühlte, als seine Botschaft von Hoffnung und Wandel sich nicht materialisierte.“ Sie beschreibt, wie ihre anfängliche Skepsis wich: „Ich war gefangen von der Energie auf den Straßen Manhattans, der Kritik an sozialer Ungerechtigkeit und am Kapitalismus, dem Slogan ‚Wir sind die 99 Prozent‘ sowie dem Ausleben einer führungslosen Demokratie.“

Nathanson war damals Studentin, und ihr Entschluss, als politische Journalistin über soziale Bewegungen zu berichten, reifte in jenen Tagen. Occupy bestimmte auch den Lebensweg ihrer Mitstreiterinnen. Eine von ihnen führt heute in New York ein Netzwerk von Arbeiterkooperativen an. Eine andere Freundin aus jenen Tagen leitete eine afroamerikanische Jugendorganisation in Florida und stand im vergangenen Jahr im Zentrum der Black-Lives-Matter-Proteste.

Diese jungen Menschen haben die politische Landschaft der USA und anderswo fundamental verändert. Kein Politiker und keine Politikerin kommt heute mehr daran vorbei, das Thema der sozialen Ungerechtigkeit anzusprechen. In der demokratischen Partei der USA ist ein starker linker Flügel um Bernie Sanders und Alexandria Ocasio Cortez entstanden, die viele der damaligen Occupy-Forderungen nach Washington tragen: Klimagerechtigkeit, ein dichteres Sozialnetz, universeller Zugang zur Hochschulausbildung, Erlass von Studienschulden.

Dieser linke Flügel der Partei hat nicht zuletzt Präsident Joe Biden dazu gezwungen, sein Regierungsprogramm deutlich weiter nach links zu rücken. Er setzt sich für universelle Gesundheitsvorsorge ein, hat ein ehrgeiziges Klimaprogramm und ein ambitioniertes Sozialpaket. Mehr noch: Ohne die Generation Occupy wäre aller Wahrscheinlichkeit nach Donald Trump nicht besiegt worden. Die Netzwerke und Organisationskanäle aus der Occupy-Zeit wurden 2020 genutzt, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren und Politikerinnen und Politiker mit einer dezidiert linken Agenda auf die Wahlzettel und in ein Amt zu befördern.

Der Protest hat die USA verändert

Den Occupy-Gründern White und Lasn mag das zu wenig sein. Und vielleicht ist es auch zu wenig, um zum Beispiel die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Aber es hat die amerikanische Gesellschaft nachhaltig verändert.

Das Allerwichtigste an Occupy war für Rebecca Nathanson aber etwas anderes: Es war die Gemeinschaftserfahrung. „Wir leben in einer sehr atomisierten Gesellschaft. Bei Occupy haben zum ersten Mal viele von uns an einem gemeinsamen Ziel zusammengearbeitet. Es hat uns eine Vision von einer menschlicheren Zukunft gegeben.“

Von Sebastian Moll/RND