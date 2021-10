G20-Gipfel: Draghi wirbt für weltweites Impfziel

Rom. Die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrieländer sind am Samstag zu ihrem ersten persönlichen Gipfeltreffen seit der Corona-Pandemie zusammengekommen. Für Deutschland reisten die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr wahrscheinlicher Nachfolger Olaf Scholz an.

Die beiden haben sich vorgenommen, Kontinuität in der deutschen Außenpolitik nach dem bevorstehenden Regierungswechsel zu demonstrieren. Am Samstagnachmittag wollen sie sich zusammen mit US-Präsident Joe Biden treffen.

Der Gipfel begann am Samstag mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den italienischen Minister­präsidenten Mario Draghi und dem traditionelle Familienfoto. Dafür wurden Corona-Helfer mit auf das Podest geholt.

Zwei wichtige Staatschefs fehlen in Rom: Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin reisten wegen der Corona-Pandemie nicht an.

Corona und Klimaschutz im Fokus

Am ersten Gipfeltag wird es um den Kampf gegen Corona und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gehen. In seiner Auftaktrede bekräftigte Italiens Ministerpräsident Mario Draghi als Vorsitzender der G20-Länder das Ziel, bis zur Mitte des nächsten Jahres mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen.

Man sei nah dran, das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erreichen, bis Ende Dezember 40 Prozent der Menschen zumindest eine Impfdosis zu geben, sagte Draghi in seiner Auftaktrede zum G20-Gipfel am Samstag in Rom. „Nun müssen wir alles tun, um bis Mitte 2022 70 Prozent zu erreichen.“

Draghi kritisierte die großen Unterschiede bei den Impffortschritten. Während in reichen Staaten rund 70 Prozent der Einwohner mindestens einmal geimpft seien, falle die Quote bei den ärmsten Ländern auf drei Prozent. Diese Unterschiede seien „moralisch nicht akzeptabel“ und „untergraben“ den weltweiten Kampf gegen die Pandemie, sagte er.

Generell warb Italiens Regierungschef stark für mehr internationale Kooperation bei den drängenden Problemen. Schon vor der Corona-Zeit hätten Protektionismus und Nationalismus zugenommen, bemängelte er. „Im Hinblick auf alle unseren Herausforderungen wird immer klarer, dass Multilateralismus die beste Antwort auf die Probleme ist, die wir heute haben. In vielerlei Hinsicht ist es die einzige Antwort.“

Außerdem würdigte Draghi die im Vorfeld erzielte Einigung auf eine globale Reform der Unternehmenssteuer als geschichtsträchtiges Ereignis. „Wir haben eine historische Vereinbarung für ein gerechteres und effizienteres internationales Steuersystem erzielt“, sagte der italienische Ministerpräsident am Samstag zu Beginn von Beratungen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen in Rom.

Ziel der Reform ist es vor allem, die Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Steueroasen zu verhindern. Große, international tätige Firmen sollen deswegen spätestens 2023 unabhängig von ihrem Sitz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Zahlt ein Unternehmen mit seiner Tochterfirma im Ausland weniger Steuern, kann der Heimatstaat die Differenz einkassieren. Außerdem sollen profitable, weltweit operierende Digitalunternehmen wie Amazon und Google nicht mehr nur in ihrem Mutterland besteuert werden, sondern auch da, wo sie gute Geschäfte machen.

Am Sonntag ist der Klimaschutz das Topthema. Parallel beginnt im schottischen Glasgow die Weltklima­konferenz, bei der es darum geht, wie das 2015 im Pariser Klimaabkommen formulierte Ziel erreicht werden kann, die gefährliche Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die G20-Staaten spielen dabei die entscheidende Rolle, weil sie für mehr als drei Viertel der Emissionen verantwortlich sind.

Am Samstagmorgen blockierte einige Dutzend Demonstranten eine Straße, die zum Veranstaltungsort des G20-Gipfeltreffens führt. Die Polizei räumte die Blockade.

RND/AP/dpa/sas