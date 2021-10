Belastetes Verhältnis: Biden und Erdogan sprechen über Differenzen

Rom. US-Präsident Joe Biden hat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan offen über tiefe Differenzen in den Beziehungen beider Nato-Partner gesprochen. Bei einem Treffen am Rande des G20-Gipfels in Rom machte er am Sonntag deutlich, dass das Verhältnis von der türkischen Drohung, den US-Botschafter in Ankara nicht mehr anzuerkennen, und dem Kauf eines russischen Luftabwehrsystems belastet sei.

„Wir planen, ein gutes Gespräch zu haben“, sagte Biden noch beim Fototermin vor der Diskussion hinter verschlossenen Türen. Auf Fragen, ob die Türkei zu eng an Russland gerückt sei oder zu der Menschenrechtslage ging er nicht ein.

In dem einstündigen Treffen bestätigte Biden nach Angaben des Weißen Hauses die Bedeutung der Türkei als Nato-Partner und die Verteidigungspartnerschaft beider Länder. Sorgen habe er über den türkischen Erwerb des russischen Luftabwehrraketensystems S-400 geäußert.

Eine weitere Belastung im Verhältnis zu Nato-Partnern löste Erdogan am 23. Oktober aus, als er auf einer Kundgebung ankündigte, zehn Botschafter, die sich für die Freilassung des seit 2017 inhaftierten Philanthropen Osman Kavala eingesetzt hatten, würden zu unerwünschten Personen erklärt. Darunter waren die Botschafter der USA, Deutschlands und Frankreichs. Erdogan machte seine Drohung nicht wahr, das Verhältnis zu den Verbündeten blieb aber belastet.

RND/AP