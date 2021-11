Österreich: 3-G-Regel am Arbeitsplatz tritt in Kraft

Wien. Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle müssen in Österreich bis auf weiteres fast alle Arbeitnehmer nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die entsprechende Regelung tritt am Montag in Kraft. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sich entsprechende Dokumente vorlegen zu lassen.

Die Regierung erhofft sich von der Verschärfung, dass sich wieder mehr Menschen impfen lassen. In Österreich sind rund 63 Prozent der Menschen vollständig gegen die neue Lungenkrankheit geimpft, in Deutschland sind es etwa 66 Prozent. Die österreichische Regierung plant im Fall einer Verschärfung der Corona-Lage weitere drastische Maßnahmen. Dazu gehört im Extremfall auch ein Lockdown ausschließlich für Ungeimpfte.

Green-Pass in Italien

Auch in anderen europäischen Ländern gilt die 3-G-Regel am Arbeitsplatz. Italien hat einen sogenannten Green-Pass eingeführt. Das Dokument sollte zunächst nur für Freizeitaktivitäten gelten, muss aber seit Mitte Oktober auch dem Arbeitgeber vorlegt werden. Für die Tests müssen die Arbeitnehmer selbst aufkommen. Wer ohne den Corona-Pass auf der Arbeit erscheint, riskiert ein Bußgeld. In Italien ist nach Informationen der Tagesschau die Impfbereitschaft gestiegen.

In Frankreich müssen Beschäftige bereits seit Ende August einen Gesundheitspass vorlegen. Mittlerweile gilt für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht. In beiden Ländern hatte die Einführung der Regelungen am Arbeitsplatz für massive Proteste gesorgt.

RND/dpa/ar