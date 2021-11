Ärztekammer lehnt Wiedereröffnung von Impfzentren für Booster-Impfungen ab

Hannover, Bremen. Die Forderung nach einer Wiedereröffnung der erst kürzlich geschlossenen Impfzentren stößt in der Ärzteschaft und der Politik auf heftigen Widerspruch. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte am Montag in Hannover, sie empfinde den unabgestimmten Vorstoß des geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als „höchst irritierend“.

Der Sprecher der niedersächsischen Ärztekammer, Thomas Spieker, lehnte die Wiedereröffnung vehement ab. Die Grünen im niedersächsischen Landtag unterstützten dagegen Spahn. Die Arztpraxen müssten entlastet werden.

Mobile Impfteams als neue Struktur

Behrens kritisierte, dass es Spahn gewesen sei, der die Finanzierung der Impfzentren und die Belieferung der Länder mit Impfstoff zum 30. September eingestellt habe. Niedersachsen habe reagiert und den Ärztinnen und Ärzten mobile Impfteams in allen Landkreisen und kreisfreien Städten zur Seite gestellt. In den vergangenen Wochen sei eine neue Struktur geschaffen worden, die bei Bedarf noch ausgebaut werden könne.

Die Hauptlast der Impfkampagne liege jedoch bei den Praxen, unterstrich Behrens: „Die Impfdynamik ist mir derzeit zu gering.“ Sie sei im Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um Erst- und Nachimpfungen noch unkomplizierter zu machen.

Auffrischungsimpfungen in Altenheimen

Die mobilen Impfteams dürften in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle spielen, sagte die Ministerin. Im Fokus stünden die Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen und den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, aufsuchende Impfangebote an Schulen und Berufsschulen sowie niedrigschwellige, dezentrale Impfaktionen.

Der Sprecher der niedersächsischen Ärztekammer, Thomas Spieker, unterstrich, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hätten in den vergangenen Monaten „in hervorragender Weise“ bewiesen, dass sie die anstehenden Booster-Impfungen bewältigen könnten. Außerdem sei eine Impfung in einem Zentrum um ein vielfaches teurer als in einer Arztpraxis.

Warnung vor Überlastung der Arztpraxen

Die gesundheitspolitische Sprecherin der niedersächsischen Grünen, Meta Janssen-Kucz, warnte vor einer Überlastung der Arztpraxen, weil sie parallel Grippe-Impfungen leisten müssten. Das Land müsse schnell handeln und zunächst in Vorleistung gehen, damit die Impfzentren schnell wieder arbeitsfähig werden.

Die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) verweis auf die erfolgreiche Arbeit der kleineren Impfzentren in ihrem Land. Zwar sei das große Impfzentrum geschlossen worden, doch werde mit kleineren Impfstellen in der Stadt verteilt ein eigenes Angebot aufrecht erhalten.

Auch die mobilen Impfteams seien in der Hansestadt erfolgreich unterwegs, sagte Bernhard. Sie hätten bereits 90 Prozent der Pflegeeinrichtungen besucht. Seit Beginn der Auffrischungsimpfungen im September hätten bisher rund 6.700 Menschen ihre Booster-Spritze erhalten.

