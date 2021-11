Vorsitzsuche der CDU: Team Merz, Chef Röttgen oder ganz anders?

Berlin. In Bergisch Gladbach sind sie nun also alle mal wieder zusammengekommen: Der Mann, der noch CDU-Chef ist, und die fünf Männer, von denen es heißt, sie könnten ihn beerben. Die nordrhein-westfälischen Bundestags-Abgeordneten der CDU waren dort am Montag zu einer Klausur zusammengekommen – ein seit der Bundestagswahl deutlich geschrumpftes Häufchen: Nur noch 42 statt über 60 Mitglieder hat die CDU-Landesgruppe nun noch.

Für die Nachfolge Armin Laschets, bis vergangene Woche noch NRW-Ministerpräsident, demnächst nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter, werden in der CDU fünf von ihnen genannt. Am Wochenende haben die CDU-Kreisvorsitzenden durchgesetzt, dass die Auswahl per Mitgliederbefragung erfolgen soll. Nun geht es darum, wer sich bewirbt.

Zwei haben ihre Köpfe etwas deutlicher nach draußen gesteckt als andere: der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, und der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz.

Röttgen sieht sich als „moderne Mitte“

Röttgen verkündet seine Bewerbung kaum verklausuliert am Montagmorgen im Deutschlandfunk: „Das Zentrum muss in der Mitte stehen.“ Und genau dort verorte er sich selber – „in der modernen Mitte“ noch dazu. Es gehe auch nicht darum, Bisheriges zu korrigieren, sondern die Zukunft zu gestalten. „Nach vorne müssen wir schauen, nicht zurück“, sagte Röttgen.

Es war eine deutliche Abgrenzung gegen Merz, der Sehnsuchtsfigur des konservativen Flügels der Partei, dem seine Gegner vorwerfen, zu sehr für eine CDU aus alten Zeiten zu stehen und sich vor allem als Gegenmodell zur bisherigen Kanzlerin Angela Merkel zu empfehlen.

Merz wiederum hatte bereits am Wochenende via Twitter für eine Teamlösung geworben – dass er sich in diesem Team an der Spitze sieht, wird in der CDU angenommen.

Mit dem Hinweis auf ein Team dürfte es unwahrscheinlich sein, dass Merz sowohl Partei- als auch Fraktionsvorsitz beansprucht und damit gleich beide Spitzenjobs, die die CDU als Oppositionspartei noch zu vergeben hat.

Spahns Absturz

Auf den Fraktionsvorsitz hatte sich vor der Wahl Gesundheitsminister Jens Spahn Hoffnung gemacht. Sein Rückhalt in der Partei ist allerdings mittlerweile deutlich geschwunden: Wetterwendigkeit, Loyalitätsprobleme und eine gemischte Bilanz in der Coronapolitik werden ihm unter anderem vorgeworfen.

Und das Verhältnis von Spahn und Merz wird als angespannt beschrieben. Davon könnte der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus profitieren, der seinen Job gerne behalten würde. Denkbar ist allerdings auch, dass er versucht, den Parteivorsitz zu gewinnen: Brinkhaus hatte sich vor zwei Jahren auch überraschend gegen den Merkel-Vertrauten Volker Kauder als Fraktionschef durchgesetzt.

Und dann ist da noch der Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung (MIT) der Union, Carsten Linnemann. Der 44-jährige ist weitaus geschmeidiger als Merz und gilt selbst bei dessen Anhängern eher als Aufbruchssignal als sein demnächst 65-jähriger Kollege. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass Linnemann gegen Merz antritt.

Sollten Linnemann und Merz versuchen Partei- und Fraktionsvorsitz untereinander aufzuteilen, könnte das auf Widerstand stoßen, weil beide Vertreter des Wirtschaftsflügels sind.

Dass in jedem Fall eine Frau den Generalsekretärs-Posten bekommen wird, gilt als ausgemacht: Eine mögliche Kandidatin ist die bisherige Vize-Fraktionsvorsitzende Nadine Schön aus dem Saarland. Ex-CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ihr mit ihrem Rückzug aus dem Bundestag den Wiedereinzug in den Bundestag und damit weitere Karrieresprünge ermöglicht. Die 38-jährige Schön hat sich bisher vor allem um Digital- und Familienpolitik gekümmert – für Merz wäre das eine willkommene Ergänzung.

Erwartet wird in der Partei, dass sich mindestens Merz und Röttgen um den Parteivorsitz bewerben werden: Sie haben sich beide schon erfolglos um den Parteivorsitz beworben, Merz sogar zwei Mal.

Am Dienstag wird der Parteivorstand zunächst den Rahmen für die Mitgliederbefragung festlegen – von Bewerbungsfristen bis Quorum. Spätestens Anfang kommenden Jahres soll der neue Parteichef feststehen. Ob die CDU zur Ruhe komme, werde sich erst danach zeigen, heißt es an vielen Stellen in der Partei.

Von Daniela Vates/RND