Jill Biden stellt mit Kochschülern in Italien Ravioli her

Neapel. Die First Lady Jill Biden hat mit Kochschülern auf einem US-Militärstützpunkt in Italien Pasta hergestellt. „Ich bin italienisches Kochen gewohnt“, sagte Biden am Montag an einer Schule des US-Verteidigungsministeriums auf dem Stützpunkt U.S. Naval Support Activity Naples. Die Großeltern väterlicherseits der Frau von US-Präsident Joe Biden waren Italiener. Jill Biden erzählte, wie ihre Großmutter frische Nudeln in der Küche aufhängte. Manchmal habe sie geholfen, die Nudeln herzustellen.

Um mit den Kochschülern zusammenzuarbeiten, trug Biden eine Schürze und Gummihandschuhe. „Ich habe einst ständig selbst gemachte Pasta zum Abendessen gemacht“, sagte Biden. Sie und eine Schülerin präsentierten den Medienkameras Käseravioli. Biden besuchte die Schule im Rahmen ihrer Kampagne zu Gunsten von Militärfamilien.

Biden war mit ihrem Mann zum G20-Gipfel nach Rom geflogen. Der Präsident reiste nach Glasgow zum UN-Klimagipfel weiter. Jill Biden flog nach dem Besuch der Schule nach Washington zurück.

