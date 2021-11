Griechenland verschärft die Corona-Maßnahmen

Athen. Ein beängstigender Rekord jagt den nächsten: Am vergangenen Samstag meldeten die griechischen Gesundheitsbehörden 4696 neue Corona-Infektionen. Das war die bis dahin höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Am Montag wurden 5449 Neuinfektionen festgestellt, am Dienstag sogar 6700 – ein neuer Rekord. Epidemiologen warnen: Schon bald könnte die Marke von 10.000 täglich registrierten Neuinfektionen überschritten werden. Viele Kliniken kommen schon jetzt an den Rand ihrer Kapazitäten, die Intensivstationen sind überfüllt.

Ein Grund für den Anstieg der Ansteckungen ist die relativ niedrige Impfquote. In Griechenland sind erst 69,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft. Im EU-Durchschnitt beträgt die Quote 75,6 Prozent. „Lasst euch impfen, am besten gleich morgen, damit wir keine weiteren Opfer zu beklagen haben“, appellierte Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch im Parlament in Athen.

Diese Woche haben die Gesundheitsbehörden begonnen, SMS-Nachrichten an Ungeimpfte zu senden. Darin werden die Menschen aufgefordert, sich impfen zu lassen. Die Mobilfunknummern stammen aus dem staatlichen Gesundheitswesen, wo die Daten und der Impfstatus der Versicherten gespeichert sind.

Die Regierung belässt es aber nicht nur bei Appellen. Ungeimpfte müssen sich in Griechenland ab Ende dieser Woche auf weitere Einschränkungen einstellen. Wer keine Impfung oder Genesung nachweisen kann, darf ab Samstag Banken, Ämter, Theater, Restaurants und Bars, Einzelhandelsgeschäfte und Friseurläden nur noch mit einem aktuellen PCR- oder Rapid-Test betreten. Ausgenommen sind nur Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte und Kirchen.

In der Innengastronomie gilt Impfpflicht. Bei Verstößen drohen den Gastwirten Geldbußen von 5000 Euro und eine 15-tägige Schließung ihres Betriebes. Ungeimpfte Beschäftigte müssen dem Arbeitgeber zwei negative Tests pro Woche vorlegen. Gesundheitsminister Thanos Plevris kündigte „null Toleranz“ bei der Durchsetzung der neuen Maßnahmen an.

Wie viele Impfskeptiker sich durch die Appelle und die neuen Beschränkungen umstimmen lassen, ist ungewiss. In einer diese Woche veröffentlichten Umfrage erklärten sechs von zehn Ungeimpften, dass sie „nichts“ dazu bringen könne, sich impfen zu lassen.

Von Gerd Höhler/RND