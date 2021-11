Chance verpasst: Tesla hätte „Giga Factory“ auch in Mecklenburg-Vorpommern bauen können

Schwerin. Die „Giga Factory“ des Elektroautobauers Tesla hätte statt in Brandenburg auch in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden können. Das Bundesland im Nordosten soll dem Konzern jedoch zu kleine Flächen angeboten haben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig war Berichten zufolge nicht in den Prozess involviert - sie will nun große Investitionsgespräche nun zur Chefsache machen.

Wie die „Ostseezeitung“ (OZ) berichtet, habe die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern die Ansiedlung des Elektroauto-Riesen schlichtweg verpasst. „Unfassbar“, sagte eine hochrangige Quelle gegenüber der Zeitung. Zwar habe das Bundesland über den Wirtschaftsförderer „Invest in MV“ mögliche Flächen angeboten, die seien aber allesamt zu klein gewesen. Die Staatskanzlei soll dem Bericht zufolge gar nicht erst in Kenntnis gesetzt worden sein.

Schwesig will sich zukünftig selbst einschalten

Weiter heißt es, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erst von der Bewerbung des Autoriesen erfahren habe, als Brandenburg den Zuschlag bekam. „Sie hat den Wirtschaftsminister daraufhin gebeten, bei größeren Ansiedlungsgesprächen direkt informiert zu werden, damit sie sich bei Bedarf persönlich einschalten kann“, so Regierungssprecher Andreas Timm. Größere Investorengespräche sollen ab sofort von Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium begleitet werden.

Die „Giga Factory“ wird derzeit in Brandenburg errichtet. Es sollen 10.000 Jobs entstehen, jährlich werden in Grünheide südlich von Berlin 500.000 Autos vom Förderband rollen.

RND/ag