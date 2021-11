Corona-Regeln: Diese Maßnahmen gelten in den einzelnen Bundesländern

Hannover. Wie kommen wir gut durch den Winter? Diese Frage ist aktuell omnipräsent. Immer mehr Bundesländer verschärfen angesichts steigender Corona-Fallzahlen vor dem Herbst und Winter ihre Corona-Regeln. Vor allem das sogenannte 2G-Modell, das Geimpften und Genesenen mehr Rechte einräumt, wird vielerorts in Deutschland zunehmend umgesetzt.

Die Corona-Infektionszahlen erreichen in diesen Tagen die höchsten Werte seit Beginn der Pandemie. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag rund 33.500 Neuinfektionen und 55 weitere Todesfälle binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 289, nachdem sie am Vortag noch bei 277,4 lag.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gibt einen Überblick, welche Regelungen in den einzelnen Bundesländern gelten.

Maskenpflicht auch bei 2G in Bayern

Als Reaktion auf die völlig außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie will Bayern eine flächendeckende 2G-Regelung einführen. Sie soll ab dem 16. November bayernweit gelten, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte. „Nur mit konsequenten Zutrittsbeschränkungen wie 2G kann es uns gelingen, unser Gesundheitssystem vor einer noch dramatischeren Belastung zu schützen“, sagte Minister Klaus Holetschek (CSU). „Daher haben wir uns heute in der Koalition darauf verständigt, strengere Zugangsregelungen für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in Bayern einzuführen und fordern den Bund auf, eine Rechtsgrundlage für ein verpflichtendes 2Gplus in Clubs und Discotheken zu schaffen.“

Außerdem kündigte Söder für Bayern ab Dienstag, 16. November, auch überall dort eine Maskenpflicht an, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben - also etwa in Hotels und Restaurants, aber beispielsweise auch in Kinos und Theatern. Die sogenannte 2G-Regel erlaubt damit künftig nicht mehr, in den Bereichen komplett auf Masken zu verzichten, wo Ungeimpfte keinen Zugang haben.

Körpernahe Dienstleistungen - also etwa Friseure und Fußpflege - sollen von der strengeren Auflage ausgenommen bleiben. Ungeimpfte könnten hier weiterhin mit einem negativen Testergebnis Termine vereinbaren. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zudem bereits angekündigt, für Clubs und Diskotheken sogar den Standard 2G-Plus - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, die aber zusätzlich noch einen Schnelltest machen müssen, zulassen zu wollen.

Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wird voraussichtlich Ende dieser oder Anfang nächster Woche der Wert von 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen erreicht. Dann tritt die sogenannte Alarmstufe in Kraft – und damit das 2G-Prinzip: Kinos, Restaurants, Theater, Galerien, Museen, Messen, Volksfeste, Vereinsfeiern und viele andere Bereiche bleiben dann für Ungeimpfte tabu.

Corona-Regeln in Berlin

In Berlin gibt es für Ungeimpfte von Montag an strengere Corona-Maßnahmen. Der Senat hat angesichts der gestiegenen Zahlen von Corona-Fällen und sich abzeichnenden Engpässen auf den Intensivstationen beschlossen, die sogenannte 2G-Regel erheblich auszuweiten. Nur noch Geimpfte und Genesene (2G) sollen Zutritt beispielsweise zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien oder Konzerthäusern haben, nicht auch Getestete (3G).

Das betrifft auch Sporthallen und Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen wie Saunen und Thermen sowie Vergnügungsstätten wie Spielhallen. Auch in geschlossene Räume in Freizeitparks oder im Berliner Zoo genau wie im Tierpark und im Botanischen Garten haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr. Auch für Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- und Tanzstudios gilt die 2G-Regel.

Davon ausgenommen sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Für sie reicht auch künftig ein nachgewiesener negativer Corona-Test. Das gilt auch für Personen, die nachgewiesenermaßen aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Corona-Regeln in Brandenburg

In Brandenburg treten am Montag schärfere Corona-Regeln aufgrund der hohen Werte bei der Pandemie in Kraft. Die 2G-Regel - geimpft oder genesen - wird nun zur Pflicht, um einige Bereiche betreten zu können. Die neuen Maßnahmen sollen vorerst bis zum 5. Dezember gelten.

Grundsätzlich wird die Regel für die Gastronomie und Hotels eingeführt. An Grundschulen gilt nun auch wieder die Maskenpflicht. Drei statt zwei Corona-Tests pro Woche sind dann Pflicht. Beim Einkauf im Supermarkt, bei der Bank oder Post ändert sich nichts: Abstand halten und Maske tragen ist weiter die Devise. Strenge Kontrollen, ob die Regeln eingehalten werden, wurden angekündigt.

Welche Regeln in Bremen gelten

In der Stadt Bremen gilt seit Ende Oktober die niedrigste Warnstufe 0. Dadurch entfällt auch die 3G-Regel in Innenräumen. Anders sieht die Situation in der zum Bundesland Bremen gehörenden Seestadt Bremerhaven aus, wo Warnstufe 1 gilt und damit auch die 3G-Regel. Die 2G-Regel ist eine Option bei höheren Warnstufen. Restaurants, Theater, Clubs oder auch Musikschulen und Sportstätten dürfen sie anwenden.

Hamburg setzt auf 2G

Hamburg hat das 2G-Optionsmodell bereits im August für sogenannte Publikumseinrichtungen wie Restaurants, Bars, Kinos oder Theater eingeführt. Später kamen der Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure hinzu. Ausgenommen von der Regelung sind Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Apotheken sowie Bildungsstätten und Einrichtungen der sozialen Teilhabe. Im Falle deutlich steigender Corona-Fälle in den Krankenhäusern will Hamburg die 2G-Regeln auf weitere Bereiche ausweiten.

Hessen: 2G-Regel ist optional

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in Hessen ab Donnerstag zur Teilnahme an 3G-Veranstaltungen oder beim Betreten von vielen 3G-Einrichtungen einen aktuellen PCR-Test vorlegen.

Konkret betrifft das die Innenbereiche von Veranstaltungen, Messen und Kulturbetrieb, Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Kulturstätten, Gaststätten, Spielbanken und Spielhallen sowie Prostitutionsstätten. Diese haben außerdem die Option, nur Geimpfte und Getestete zuzulassen.

Mecklenburg-Vorpommern setzt auf strenge 3G-Regelung in Pflegeheimen

In Mecklenburg-Vorpommern gilt ab Donnerstag in Pflegeheimen eine strenge 3G-Regelung, berichtet die „Ostsee-Zeitung“: Ausnahmslos alle Besucher über sechs Jahren müssen einen negativen Test vorlegen oder beim Betreten des Heims vornehmen - selbst wenn sie geimpft oder genesen sind.

In Kneipen, Restaurants und bei Veranstaltungen gilt schon länger ein 2G-Optionsmodell: Wenn nur Geimpfte und Genese Zugang haben, dürfen viele Schutzmaßnahmen entfallen, in Kinos gilt hingegen in jedem Fall die 3G-Regel. Für den Einzelhandel, Arztpraxen, und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure aber auch in Theatern und Galerien gilt die Pflicht zu einem Hygienekonzept mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. Während in Innenräumen durchgehend die 3G-Regel greifen soll, können Masken- und Testpflicht in Außenbereichen entfallen.

Corona-Warnstufen in Niedersachsen

In Niedersachen gilt derzeit in vielen Bereichen die Option für 2G - etwa für Restaurants, die Kultur oder größere Veranstaltungen. Die Landesregierung hat am Dienstag eine überarbeitete Corona-Verordnung präsentiert, nach der 2G etwa bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen im Innenraum verpflichtend wird. 2G in der Innengastronomie wird ab einer bestimmten Corona-Warnstufe verpflichtend, diese Stufe ist aber landesweit noch nicht erreicht. Bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ finden Sie die aktuelle Statistik für Niedersachsen und die Region Hannover.

Nordrhein-Westfalen: Karneval unter 3G-Plus-Bedingungen

In Nordrhein-Westfalen gilt in Krankenhäusern, Museen oder in der Innengastronomie grundsätzlich die 3G-Regel. Für Diskotheken oder Karnevalsveranstaltungen drinnen ist die 3G-Plus-Regel vorgeschrieben. Schunkeln ohne Maske ist damit erlaubt: Wer drinnen an einer Karnevalsparty teilnehmen will, muss - wenn nicht geimpft oder genesen - einen PCR-Test oder einen Schnelltest vorweisen, wobei der Schnelltest maximal sechs Stunden alt sein darf. Will man zum Friseur oder in die Kneipe mit PCR-Test, darf der nur noch 24 Stunden alt sein, zuvor waren es 48 Stunden.

Rheinland-Pfalz verschärft Corona-Regeln

Rheinland-Pfalz setzt seit längerer Zeit auf die 2G-Plus-Regelung. Demnach ist die Zahl der zugelassenen, ungeimpften Menschen beschränkt und wird weiter reduziert, wenn etwa die Sieben-Tage-Inzidenz oder die Krankenbelegung bestimmte Schwellenwerte überschreiten. So gelten etwa in der Innengastronomie keine Maskenpflicht und kein Abstandsgebot mehr, wenn nicht mehr als 25 Ungeimpfte anwesend sind. Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum wurden generell aufgehoben.

Saarland-Modell Plus gegen die Pandemie

Nach der Verordnung der Landesregierung von Anfang Oktober fallen praktisch alle Einschränkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete weg. Auch am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen gibt es keine Maskenpflicht mehr, wenn alle einen 3G-Nachweis vorlegen. Mit dem neuen „Saarland-Modell Plus“ werde „das nächste Kapitel im Umgang mit Corona“ aufgeschlagen, hatte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gesagt.

Hans sagte, das Modell bleibe „eine flexible Steuerungsstrategie“. „Sollte sich die Infektionslage deutlich verschlechtern und es die Situation in den Krankenhäusern erfordern, werden wir nicht zögern, das Modell entsprechend anzupassen.“

Sachsen ist 2G-Vorreiter

Sachsen ist Vorreiter bei 2G. Als erstes Flächenland nutzt der Freistaat seit Wochenbeginn die Regel umfassend gegen die rasant steigenden Corona-Zahlen. Nur Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants, Kneipen oder Diskotheken, ein negativer Test reicht nicht. Darüber wird heftig gemurrt, vor allem von Gastwirten. Die Maskenpflicht im Unterricht wird nicht aufgehoben, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet.

Sachsen-Anhalt mit regionalen Maßnahmen

In Sachsen-Anhalt soll die 3G-Regel konsequent umgesetzt werden oder die Veranstalter selbst auf die 2G-Option setzen. Die Landesregierung begründet das unter anderem mit rechtlichen Unsicherheiten. Der rechtliche Rahmen sei nach dem Auslaufen des Sonderstatus einer „epidemischen Notlage von nationaler Tragweite“ noch nicht klar.

Bis zu den Weihnachtsferien sollen Schüler in Sachsen-Anhalt weiterhin zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. „Präsenzunterricht bleibt unser höchstes Ziel“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Die Landkreise könnten bei hohen Inzidenzzahlen in eigener Verantwortung zu einer noch höheren Testzahl pro Woche übergehen, sagte Grimm-Benne.

3G in Schleswig-Holstein

In Restaurants, beim Sport oder etwa im Kino gilt seit Ende September in Schleswig-Holstein in den meisten Innenräumen die 3G-Regel. Nur wer vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist, hat Zutritt. Wo das 3G-Modell nicht greift, etwa im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel, gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Thüringen setzt auf Corona-Frühwarnsystem

Auch Thüringen hat ein Corona-Frühwarnsystem mit vier Stufen eingeführt. Ende Oktober wurden die Regeln für ungeimpfte Erwachsene verschärft: Die neuen Normen sehen vor, dass Landkreise in der höchsten Warnstufe 3 die 2G-Regel oder die 3Gplus-Regel zur Pflicht machen sollen.

Am Dienstag kündigte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die Einführung eines landesweiten 2G-Modells ein. Details sollen kommende Woche Dienstag, 16. November, besprochen werden. In der neuen Verordnung soll auch die 2G-Regel verankert werden, bestätigte ein Regierungsmitglied am Freitag in Erfurt auf Anfrage. Geplant sei, dass die neuen Regeln direkt danach noch am Dienstag gelten sollen. Darauf habe sich das Kernkabinett zusammen mit Gesundheitsministerin bereits verständigt.

RND/sic/dpa