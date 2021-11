Keine islamistische Mobilisierung nach Machtübernahme der Taliban

Berlin. Trotz Machtübernahme der Taliban in Afghanistan bleibt die von Sicherheitsexperten befürchtete Mobilisierung der deutschen Islamisten-Szene aus. Das ergaben Recherchen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bei der Beratungsstelle Radikalisierung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sowie in Sicherheitskreisen.

Die Hotline der Beratungsstelle habe bisher knapp 4800 Anrufe entgegengenommen, sagte eine Sprecherin dem RND und fügte hinzu: „Die derzeitige Lage und die vergangenen Ereignisse in Afghanistan führten dabei kaum zu Veränderungen im Anfrageaufkommen; die Anrufzahlen bewegten sich in den vergangenen Monaten unverändert und konstant im unteren zweistelligen Bereich.“

Szene „hoch erfreut“

Aus Sicherheitskreisen verlautete ebenfalls, „die Szene“ sei zwar „hoch erfreut“ über den Taliban-Erfolg. Das habe sich aber „noch nicht in sichtbarer Aktivität gezeigt“. Im Übrigen seien Ausreisen nach Afghanistan schwieriger zu bewerkstelligen als früher Ausreisen nach Syrien und in den Irak, wo der Islamische Staat (IS) zwischenzeitlich ein „Kalifat“ ausgerufen hatte.

Die Islamismus-Expertin Claudia Dantschke, die sich in der Beratungsstelle Hayat seit Jahren um Islamisten und deren Angehörige kümmert, sagte dem RND, die Machtübernahme der Taliban spiele „schon irgendwie eine Rolle“, sei aber „noch nicht absehbar relevant“.

Zuletzt waren acht Islamistinnen mit ihren Kindern aus Syrien nach Deutschland zurückgeholt worden. Unter ihnen gibt es Hinweise darauf, dass sie mit der Ideologie gebrochen haben. Mit weiteren Rückkehrern wird gerechnet.

Das Erstarken des IS infolge des syrischen Bürgerkrieges ab 2011 hatte der Islamisten-Szene weltweit Auftrieb gegeben, auch in Deutschland. Über 1000 deutsche Islamistinnen und Islamisten waren in den Nahen Osten ausgereist. Die Zahl der einschlägigen Gefährder stieg sprunghaft an. Nach dem Zusammenbruch des Kalifats ging der Trend allerdings in die entgegengesetzte Richtung.

Nach dem westlichen Truppenabzug vom Hindukusch gab es nun Befürchtungen, das Blatt könne sich erneut wenden. Der Terrorismus-Experte Peter Neumann vom King‘s College in London sagte dem RND Anfang September: „Für die Dschihadistenszene ist das, was aktuell in Afghanistan passiert, ein großer Schub. Es wird auch schon propagandistisch ausgeschlachtet. Nach dem Motto: Das ist ein großer Sieg. Wenn die Taliban das können, dann kannst Du das auch.“

Zuletzt 552 Gefährder

Bisher hat sich die Befürchtung in der Realität aber kaum realisiert. Dabei könnte auch eine Rolle spielen, dass die Taliban und der IS in Konkurrenz zueinanderstehen.

Unterdessen hat sich die Zahl der Menschen, die vom Bundeskriminalamt (BKA) als terroristische Gefährder geführt werden, zuletzt in allen Bereichen erhöht. Das teilte eine BKA-Sprecherin dem RND mit. Im islamistischen Bereich stieg sie von September bis November von 551 auf 552, im rechtsextremistischen Bereich von 73 auf 75 und im linksextremistischen Bereich von neun auf elf.

Im Juli 2018 hatten die Staatsschutz-Abteilungen noch 774 potenziell gefährliche Islamisten im Visier.

Von Markus Decker/RND