Berlin. Der geschäfts­führende Kanzler­amts­chef Helge Braun (CDU) hat im ZDF gewarnt, dass die derzeitige regionale Über­lastung von Kranken­häusern mittler­­weile auch über­regional zum Problem werde.

Er kritisierte die Entschei­dung der Ampel­parteien SPD, Grünen und FDP, die epidemische Lage von nationaler Trag­­weite am 25. November auslaufen zu lassen. „Ich glaube, dass das, was die Ampel­koalitionäre gerade machen, ein großer Fehler ist.“ Es werde der Eindruck erweckt, dass die Pandemie vorbei sei. Dies verhindere trotz der hohen Infek­tions­zahlen die „not­wendige Ernst­haftig­keit“ in der Debatte.

Die Ampel­parteien hatten dies zurück­gewiesen. Grünen-Co-Chef Habeck sagte den Sendern RTL/N-TV, dass die aktuelle Corona-Lage bedrückend und gefähr­­lich sei, aber nicht wirklich über­raschend. Er sprach sich deut­lich gegen ein erneute Bund-Länder-Chef­runde zu Corona-Maßnahmen aus. „Die Minister­präsi­denten­konfe­renz ist ein Koor­dinie­rungs­gremium, kein Entschei­dungs­gremium, und das hat in der Vergan­genheit nicht wirk­lich gut geklappt“, sagte er.

Falls sich die Länder­chefs austauschen wollten, sei das auch ohne Konfe­renz durchaus möglich. Etliche SPD-geführte Länder lehnen diese ebenso ab wie der thürin­gische Minister­präsident Bodo Ramelow (Linke). Dagegen wollen das CSU-geführte Bayern sowie der neue NRW-Minister­präsi­dent Hendrik Wüst (CDU), der Vorsitzender der Minister­präsi­denten­konfe­renz (MPK) ist, eine solche Sitzung.

Was Kanzleramtschef Braun fordert

Zugleich verschärfte sich angesichts neuer Corona-Beschrän­kungen in einzelnen Ländern die Debatte über Einschnitte für Ungeimpfte, etwa durch die Auswei­tung sogenannter 2G-Regeln, die Zugang nur für Geimpfte und Genesene vorsehen. „Das wird so kommen, weil die Geimpften einen höheren Schutz haben und die Eingriffe in die Frei­heit immer begrün­dungs­pflichtig sind“, sagte etwa Habeck. „Das heißt, diejenigen, die durch die Verläufe der Krank­heit weniger gefährdet sind, werden mehr Frei­heiten bekommen.“

Kanzler­amts­chef Braun sagte, dass es zwei Wege gebe: Entweder müsse bei 3G-Regeln vorgeschrieben werden, dass Schnell­tests durch genauere PCR-Tests abgelöst würden, was sehr teuer sei, oder die 2G-Regeln müssten ausge­weitet werden.

Nach der Kassen­ärzt­lichen Vereini­gung (KBV) forderte auch der Haus­ärzte­verband eine Debatte über eine Impf­pflicht für Pflege­personal. „Kein Unge­impfter darf Kontakt zu einer derart vulnerablen Gruppe haben, weder beruf­lich noch als Besucher. Das gilt für Senioren- und Pflege­heime wie für Intensiv­stationen“, sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt der „Bild“. Gesund­heits­minister Jens Spahn hatte eine Impf­pflicht in diesem Bereich auch mit dem Argument abgelehnt, dass dann viele Pflege­kräfte gerade in impf­kritischen Gegenden in Ost­deutsch­land vermut­­lich ihren Beruf aufgeben würden.

RND/Reuters