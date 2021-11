Wie die Gesundheitsminister durch den Corona-Winter gehen wollen

Berlin. Die Corona-Infektionszahlen steigen rasant an – und Todesfälle in Pflegeheimen häufen sich. Am Freitag haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nun die Ergebnisse ihrer Konferenz vorgestellt. Sie wollen mit mehreren Maßnahmen in den Winter gehen. Im Fokus: Booster-Impfungen und Tests.

Auffrischungsimpfungen

Für alle, deren zweite Impfung länger als sechs Monate her ist, soll es Auffrischungsimpfungen geben, betonte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal müssten die Booster-Impfungen schnell erhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufolge wurde vereinbart, dass die Impfungen in den Arztpraxen verabreicht werden. Die Länder könnten aber auch eigene Angebote machen, etwa mit mobilen Impfteams oder der Wiedereröffnung von Impfzentren.

Tests in Pflege- und Altenheimen

Regelmäßige verpflichtende Tests von Personal und Besucherinnen sowie Besuchern sollen alten Menschen laut Gesundheitsministerkonferenz besser schützen. Die Länder können eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene verordnen, heißt es im Beschluss, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Der Bund kommt weiterhin für die Tests in Heimen auf.

Derweil forderte Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), die kostenlosen Bürgertests wieder einzuführen. Bei steigenden Infektionszahlen sei es von essentieller Bedeutung, frühzeitig infizierte Personen erkennen zu können, sagte der Politiker dem RND. „Die niedrigschwelligen, kostenlosen Testangebote müssen deswegen für alle Bürgerinnen und Bürger wiedereingeführt werden. Zu diesem kostenlosen Testangebot müssen auch PCR-Tests gehören“, ergänzte Kretschmer.

Eine Impfpflicht für Pflegepersonal lehnen die Gesundheitsministerinnen und -minister ab. Kritik für diese Entscheidung kommt vom Deutschen Städtetag. „Wir erwarten, dass sich die Beschäftigten in der Pflege impfen lassen, weil ihnen Menschen anvertraut sind“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, dem RND. „Und wir erwarten von den Ländern, dass für die Beschäftigten in Pflegeheimen 2G eingeführt wird.“ Solange sich die Länder dazu aber nicht durchringen, sei eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte ein Muss.

Bonuszahlungen für Pflegekräfte

Die Gesundheitsministerinnen und -minister haben zudem vorgeschlagen, dem für Corona-Patienten zuständigen Pflegepersonal Zulagen zu zahlen oder für sie steuerliche Vergünstigungen vorzusehen. Ein großes Problem auf den Intensivstationen ist der zunehmende Personalmangel.

3G- und 2G-Regel

Strenge 3G-Regeln für Veranstaltungen in Innenräumen sollen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland beitragen. Die vierte Welle rolle mit voller Wucht durchs Land, und 3G sei in Innenräumen daher „noch wichtiger“ geworden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Konsens sei, „dass wir mehr Kontrolle brauchen von 3G im Alltag“, ergänzte er. Zudem solle 2G – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene – als Option für Regionen mit sehr hohem Infektionsgeschehen bestehen.

Wie das RND aus Kreisen der Ampelparteien erfuhr, erarbeiten die möglichen Koalitionspartner aktuell eine neue Rechtsgrundlage für coronabedingte Einschränkungen. Sie soll nach einer Anhörung von Expertinnen und Experten am 18. November im Bundestag beschlossen werden.

Von Alisha Mendgen, Paul Gross/RND