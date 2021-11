Kinderärzte fordern Rückkehr zur Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen

Berlin. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) hält das medizinische Risiko durch Covid für Kinder trotz der steigenden Infektionszahlen für überschaubar. „Kinder kommen auch mit der Delta-Variante nicht häufiger in die Kliniken, das PIMS-Syndrom gibt es kaum noch“, sagte DGKJ-Präsident Jörg Dötsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Gefahr, in die Klinik zu kommen, ist nicht gestiegen“, so Dötsch weiter. Die Datenlage zu Long Covid sei zwar weiterhin nicht eindeutig, die akute Gefahr durch das Virus jedoch sei sehr gering.

Dennoch halte er einzelne, niedrigschwellige Eingriffe auch bei Kindern für richtig. Eine weitgehende Maskenpflicht an Schulen etwa sei nun notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu beschränken, so Dötsch. Er halte es für wichtig, dass sich die Politik konsequent an wissenschaftlich fundierten Leitlinien orientiere. „Das gilt insbesondere für die Maskenpflicht an Schulen, für die es kluge Empfehlungen gibt, die man umsetzen sollte. Das heißt: Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen und an Grundschulen je nach Inzidenz, nicht aber im Sportunterricht.“ So habe die Maskenpflicht an Schulen die Inzidenzen in einzelnen Landkreisen um über 20 Prozent reduzieren können. „Es gibt hierzu wissenschaftliche Evidenz“, betonte Dötsch.

„Es fällt mir trotz allem schwer zu sagen, 2G sei die Antwort“

Die Verantwortung dafür, die Lage unter Kontrolle zu halten, sieht er jedoch primär bei den Erwachsenen, insbesondere bei bislang Ungeimpften. „Man muss dafür jetzt alles tun und auch die Verbreitung des Virus unter Ungeimpften reduzieren“, so Dötsch. „Es braucht zusätzliche Anstrengungen, um die Impfquote noch einmal zu steigern.“ Die Impfung der Erwachsenen, die noch ungeimpft sind, stehe für ihm im Vordergrund, wenn es darum gehe, auch die Kinder vor erneuten Einschränkungen zu schützen. „Zudem müssen wir uns – auch als Geimpfte – verantwortungsvoll verhalten, um die Ausbreitung des Virus zu beschränken. Hygieneregeln bleiben wichtig“, sagte Dötsch.

Weitere Einschränkungen für Ungeimpfte dürfe man dennoch nicht leichtfertig beschließen. „Es fällt mir trotz allem schwer zu sagen, 2G sei die Antwort“, so Dötsch. „Die Folge wäre natürlich eine weitere gesellschaftliche Polarisierung. Die Abwägung ist sehr kompliziert“, sagte der Arzt, der auch die Kinderklinik an der Kölner Uniklinik leitet.

Sollte es nicht gelingen, die Infektionszahlen zügig zu begrenzen, fürchtet Dötsch mögliche Folgen im Alltag von Kindern und Jugendlichen. „Meine große Sorge ist die schulische Situation“, sagte er. Den klaren Bekenntnissen von allen Seiten, die Schulen nicht noch einmal zu schließen, müssten nun auch klare Taten folgen, so Dötsch weiter.

Von Paul Gross/RND