Uniklinikum Leipzig ruft zum freiwilligen Lockdown und zu Impfungen auf

Leipzig. Die Vorstände des Uniklinikums Leipzig, Christoph Josten und Robert Jacob, haben zum freiwilligen Lockdown und zu Impfungen aufgerufen.

„Ein Lockdown würde uns medizinisch helfen, aber wir fordern ihn nicht, denn er bringt Kollateralschäden mit sich“, sagte Josten im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“. Sein Kollege Robert Jacob ergänzte: „Trotzdem sollte sich jeder überlegen, zu welcher Party er geht.“

Stand 9. November habe die Uniklinik 44 Corona-Fälle behandelt, 18 auf der Intensiv- und 26 auf der Normalstation. Damit sei die Leipziger Klinik eine der am stärksten belasteten Unikliniken in ganz Deutschland, berichtete Christoph Josten. Noch seien Verlegungen in andere Kliniken aber nicht notwendig. Bleibe es beim derzeitige Zuwachs, „werden Verlegungen sehr wahrscheinlich, wobei die Krankenhausbelegungen auch in den Nachbarbundesländern Thüringen und Bayern schon sehr hoch sind.“

Nur mit Impfungen „haben wir die Chance, das Geschehen zu dämpfen“

Als einzigen Ausweg sehen die beiden Vorstände Fortschritte bei den Corona-Schutzimpfungen: „Viel hängt davon ab, wie es mit den Erst- und Zweitimpfungen sowie den Boosterungen für die Älteren weitergeht. Wenn wir da in den nächsten Wochen gut vorankommen, haben wir die Chance, das Geschehen zu dämpfen“, so Robert Jacob.

Denn gut drei Viertel der Corona-Patienten auf der Intensivstation seien ungeimpft, etwa 65 Prozent auf der Normalstation. „Die allermeisten Geimpften, die sich mit einer Infektion auf der Intensivstation befinden, haben eine schwere Begleit- oder ganz andere Grunderkrankung“, stellte Josten fest. Die Impfung bleibe der beste Schutz: „Wer doch erkrankt, hat einen deutlich milderen Verlauf. Und die Ansteckungsgefahr für andere wird erheblich reduziert.“

„Ungeimpfte tragen das Virus immer wieder in die Bevölkerung“

Der kaufmännische Vorstand Robert Jacob stellte bezüglich der Diskussionen um Impfdurchbrüche eines fest: „Dass es jetzt so viele Impfdurchbrüche gibt, liegt auch daran, dass die vielen Ungeimpften das Virus immer wieder in die Bevölkerung tragen. Mit einer Impfquote von 95 Prozent wäre die Pandemie schon zusammengebrochen.“

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen liegt laut Robert Koch-Institut Stand 10. November bei 459,4 – damit ist der Freistaat bundesweit Negativ-Spitzenreiter. Erst am vergangenen Montag trat wegen der steigenden Infektionszahlen in Sachsen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel in Kraft. Damit haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen.

RND/sic